Honor View 40 : le retour de la marque avec Google ?

Maintenant qu’elle fait cavalier seul sans Huawei, la marque Honor pourrait bien récupérer les services de Google. Ceux-ci pourraient peut-être faire leur retour sur le Honor View 40, nouveau smartphone de la marque fraîchement présenté en Chine.

En novembre dernier, nous apprenions que Huawei avait officiellement vendu sa marque Honor. L’avenir restait alors bien trouble pour le constructeur, autrefois filiale du géant chinois. Néanmoins, il semblerait que cette décision ait porté ses fruits puisque Honor vient tout juste d’officialiser son tout premier smartphone post-Huawei, le Honor View 40, et, cerise sur le gâteau : il devrait pouvoir embarquer les services de Google !

Huawei est en effet toujours privée des services de Google sur ses smartphones actuels, et ce n’est pas l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche qui devrait y changer quelque chose. La firme chinoise envisagerait même d’accélérer ses travaux et doter son futur Huawei P50 Pro de sa propre solution logicielle, HarmonyOS. Quand à Honor, affranchie de sa maison mère, la marque serait parvenue à s’émanciper des restrictions américaines et à récupérer la licence Google. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs sources, qui expliquent que la firme a remis la main sur sa licence il y a de cela quelques semaines et devrait pouvoir lancer une toute nouvelle gamme de smartphones équipés des services de Google dans les mois à venir.

Le premier d’entre eux serait donc ce fameux Honor View 40, présenté aujourd’hui en Chine. Si on n’est pas encore sûr et certain qu’il embarquera bien le Play Store et toutes les applications Google, il reste une valeur sûre, avec des caractéristiques plutôt proches de celles du Huawei P40 Pro de l’an dernier. On y retrouve un large dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un SoC MediaTek Dimensity 1000+, et une batterie de 4 000 mAh pouvant être rechargé à 50W sans-fil et 66W en filaire. À l’arrière, on profite d’un quintuple module photo avec, notamment un capteur photo de 50 MP. À l’avant, on peut compter sur deux capteurs photos, avec un poinçon en forme de pilule comme le Huawei P40 Pro. Pour l’heure, le smartphone est réservé à la Chine, et, de facto, n’embarque pas les services Google. Il pourrait néanmoins débarquer dans nos contrées d’ici peu, avec, espérons-le, le retour du Play Store.