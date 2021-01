The Walking Dead : première bande-annonce pour la fin de la saison 10

The Walking Dead va revenir sur nos écrans. La série zombiesque va élargir sa dixième saison avec 6 chapitres bonus. Promise par la créatrice l’été dernier, cette nouvelle salve d’épisode s’offre une première bande-annonce et visiblement elle explorera le passé de Negan et sa femme.

La onzième saison de The Walking Dead sera aussi la dernière. La série, lancée en 2010 sur AMC, s’apprête à tirer sa révérence, mais les créateurs ont encore quelques surprises pour les fans les plus fidèles. La diffusion sporadique de la dixième saison n’est visiblement pas terminée puisque six nouveaux chapitres viendront s’ajouter aux 16 déjà diffusés. À partir du 1er mars prochain, AMC proposera un nouvel épisode chaque semaine, consacré à un personnage, à la manière d’une série d’anthologies. Dans la courte vidéo, publiée sur Youtube le 21 janvier, on aperçoit notamment la femme de Negan, dont le nom aura ensuite été utilisé par le protagoniste pour sa fameuse batte. Elle sera incarnée par nulle autre que Hilarie Burton (Les Frères Scott), qui est aussi l’épouse de l’acteur dans la vraie vie. Pour rappel, Lucille est morte d’un cancer du pancréas avant de revenir d’entre les morts quelques temps après le début de la pandémie. Reste à voir désormais si l’épisode s’attardera sur le passé de Negan sous la forme de flash-back ou si la série la fera réapparaître en zombie.

Un affrontement de taille

Si la perspective d’en découvrir plus sur le passé de l’antagoniste suffisait déjà à nous convaincre, cette nouvelle salve d’épisodes nous fera aussi le plaisir de faire revenir l’un des personnages principaux de la série. Disparue des écrans depuis la saison 7, Maggie Greene sera visiblement de la partie. Le personnage incarné par Lauren Cohan s’est investi d’une mission : venger le père de ses enfants. Comme tout le monde s’en souvient, Glenn a été tué par Negan lors du premier épisode de la saison 7. Pour retrouver The Walking Dead, il faudra attendre le 1er mars sur OCS. La saison 11 ne devrait quant à elle pas arriver avant 2022 sur nos écrans. L’univers continuera en revanche de s’étendre avec le spin-off The Walking Dead : World Beyond sur Amazon Prime Video.