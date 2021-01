Beats Flex : les écouteurs à petit prix s’offrent de nouveaux coloris !

En ajoutant le Bleu Ardent et le Gris Cendré à la collection, les écouteurs Beats Flex sont désormais disponibles dans quatre couleurs différentes pour le même prix !

Les écouteurs à petit prix de la marque Beats by Dre, les Beats Flex, ont eu le droit comme prévu à de nouveaux coloris fraîchement sortis. Ils sont désormais disponibles en Bleu Ardent et en Gris Cendré. Ces deux nouvelles couleurs s’ajoutent aux deux autres disponibles depuis leur sortie, le Jaune Yuzu et le Noir Beats. Alors que le gris et le noir peuvent paraître plus classiques, le jaune et maintenant le bleu vous offrent la possibilité de faire preuve d’originalité avec des couleurs un peu plus festives.

Nous avions testé ces Beats Flex pour vous en novembre dernier et nous avions trouvé qu’ils offraient une excellente alternative aux AirPods. Pour rappel, les points forts de ces écouteurs sont leur autonomie, leur stabilité et leur excellent rapport qualité-prix. Ils sont dotés de la puce W1 d’Apple et non pas de la puce H1 des AirPods Pro. Ils disposent, entre autres choses, d’une excellente autonomie, avec près de 12h de durée de vie en pleine charge. Ils peuvent également retrouver 90 minutes d’autonomie après seulement 10 minutes de charge, pratique pour les plus pressés qui auraient oublié de charger leurs écouteurs. Les Beats Flex sont également très stables et ne bougent pas une fois qu’ils sont placés dans les oreilles. Ces écouteurs à petit prix offrent un son équilibré et un meilleur rapport qualité-prix que les Beats X. Le petit plus de ces écouteurs restent leur fonction magnétique qui leur permet d’activer ou de suspendre la lecture de manière automatique. Pour rappel, les Beats Flex sont compatibles avec les appareils Apple et Android, et ils sont vendus chez plusieurs revendeurs au prix recommandé de 49,95 euros.