[Test] Beats Flex : une excellente alternative aux AirPods

Annonce surprise pendant celle des iPhone 12 d’Apple : Beats a dévoilé ses nouveaux écouteurs d’entrée de gamme. Voici notre avis sur les Beats Flex.

Petite surprise lors de l’annonce des nouveaux iPhone 12 d’Apple, Beats en a profité pour présenter ses nouveaux écouteurs, les Beats Flex. Ils ne sont autre qu’une nouvelle version des Beats X, tout premiers écouteurs issus de la nouvelle association Beats et Apple. Quelques années après, alors que la mode est au True Wireless, les Beats Flex vont essayer de s’imposer grâce à un prix très compétitif de seulement 49,99 euros.

La boîte contenant les Beats Flex est toute petite et contient bien évidemment les écouteurs mais aussi des embouts différents embouts de taille différente. A cela s’ajoute un câble USB-C vers USB-C pour la recharge. Chose surprenante donc, Beats a, semble-t-il, abandonné le port Lightning ou alors on compte l’abandonner chez le constructeur américain. En effet, les Beats Flex propose non pas un port Lightning comme sur les PowerBeats 4 mais un port USB-C. De notre avis, on préfère bien évidemment parce que c’est plus universel. On notera que contrairement aux Beats X, on ne retrouve plus la petite boîte de rangement en caoutchouc, ce qui est compréhensible puisque les Flex coûtent trois fois moins cher que les Beats X lors de leur lancement.

Disponibles en plusieurs coloris, dont cet excellente couleur jaune fluo, les Beats Flex vous proposent une autonomie allant jusqu’à 12h. De notre côté et durant nos tests, sans pour autant avoir mesuré scientifiquement la chose, on est dans le même ordre d’idée. En effet, on rechargeait les Beats Flex seulement une fois par semaine pour une utilisation d’environ 1h30 par jour. Très bon donc. On notera aussi qu’une charge de 10 minutes permet tout de même 90 minutes d’autonomie. Pratique.

Avec un design tour-de-cou qu’on connait déjà, les Beats Flex ne sont pas certifiés IPX4 comme les PowerBeats 4 par exemple. Du côté gauche des Beats Flex, on retrouve un bouton pour la mise sous tension et le port USB-C. Et du côté droit, on retrouve le bouton de contrôle, les boutons de volume et un micro. Rien de bien original en fait. C’est simple et efficace, l’essentiel donc. On vous rappelle que ce sont des intra-auriculaires et ils proposent une isolation passive plutôt efficace. Pour ceux qui aiment ce format d’écouteurs, ils tiennent bien dans le canal auditif et sont agréables au quotidien. L’avantage de retrouver un fil, c’est que si un écouteur tombe de l’oreille, on ne le perd pas.

On a pu les tester à vélo, en course à pied et en skate, pas de soucis en soi. Ils tiennent très bien. Les Beats Flex ne bougent pas pendant l’utilisation. On est bien loin des écouteurs qui glissent peu à peu ou qui donnent cette sensation de ne pas avoir quelque chose de bien ancré dans son oreille. Les Beats Flex sont super légers et se font vite oublier. Le câble rond sur la nuque permet aux Beats Flex de ne pas se prendre entre la peau et le col d’une chemise par exemple.

Les Beats Flex intègrent la puce W1 d’Apple (et non la puce H1 des AirPods Pro), ce qui leur assure une connexion quasi immédiate sur n’importe quel appareil iOS mais aussi sur les appareils Android via l’application Beats. La liaison est super rapide et on n’a pas de décalage dans le son sur les vidéos en stream par exemple, tout comme on n’a noté aucune déconnexion sauvages. À noter que les utilisateurs d’iOS pourront passer d’un appareil à un autre et surtout, profitent de nouveautés comme le partage audio. Toujours pratique.

Et enfin, pour le son, on va faire simple, les Beats Flex reprennent la même signature audio qu’on avait avec les Beats X mais en mieux. Le son est plus équilibré avec un poil toujours trop de graves mais moins que des PowerBeats 4 par exemple. En parlant des graves, ils ne sont plus autant étouffants, ce qui donne ce juste équilibre qui permet à l’utilisateur de profiter de différents style de musiques. Les Beats Flex proposent un minimum d’isolation, suffisant en soi mais qui n’a rien à voir avec la réduction de bruits active des AirPods Pro par exemple. Et enfin, on notera la bonne qualité pour la voix, les correspondants nous entendaient parfaitement et sans coupure.

Où acheter les Beats Flex ?

Les Beats Flex sont disponibles chez plusieurs revendeurs. Le prix recommandé est de 49,99 euros.