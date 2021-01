Apple recommande d’éviter d’utiliser un iPhone 12 près d’un pacemaker

Suite à l’alerte donnée par certains cardiologues concernant les aimants de l’iPhone 12, Apple recommande de ne pas utiliser son dernier smartphone et des accessoires MagSafe à moins de 15 centimètres d’un pacemaker.

Le dernier iPhone 12 a introduit une toute nouvelle façon de recharger son smartphone en réutilisant un nom qui caractérisait autrefois le chargeur magnétique des MacBook : le MagSafe. Sauf que ce dernier, malgré son aspect pratique pour certains et la voie qu’il ouvre à l’existence d’un iPhone sans port, pourrait s’avérer dangereux pour des personnes possédant des implants cardiaques sous-cutanés, tels que des pacemakers. Le fonctionnement de cette technologie, qui repose sur l’utilisation d’une multitude d’aimants au dos de l’iPhone 12, avait en effet déjà inquiété certains cardiologues. Une étude de la revue médicale Hearth Rythm avait même affirmé que les aimants de l’iPhone 12 étaient capables de troubler le bon fonctionnement d’un pacemaker ou d’un défibrillateur implantable, voire même de le faire cesser de fonctionner.

Apple semble être au courant de la situation, et recommande désormais aux porteurs de ce type d’appareils de garder l’iPhone 12 et son accessoire MagSafe à distance. « L’iPhone contient des aimants ainsi que des composants et radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs » explique le constructeur dans son guide d’utilisateur, fraîchement mis à jour et repéré par MacRumors. « Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, maintenez une distance de sécurité entre votre iPhone (et ses accessoires MagSafe) et votre appareil médical (plus de 15 cm ou plus de 30 cm en cas de charge sans fil) » poursuit la firme de Cupertino. En d’autres termes, si vous avez un pacemaker, évitez de glisser votre iPhone 12 dans la poche de votre veste, et privilégiez la poche de votre pantalon. Notons que l’iPhone 12 n’est pas le seul appareil mis en cause : la plupart des produits qui exploitent une grande quantité d’aimants sont susceptibles de provoquer de tels problèmes.