Project 007 : le jeu James Bond par les créateurs de Hitman se précise

Project 007 est le nom du prochain bijou de IO Interactive, qui pourrait se décliner en une trilogie et conduire à un recrutement de masse.

Le studio danois à l’origine de la trilogie Hitman, IO Interactive, a dévoilé des détails croustillants concernant son prochain projet de développement. Le nom de celui-ci parle de lui-même : Project 007 est un jeu en développement qui retracera les débuts de l’agent 007, plus connu sous le nom de James Bond. Peu de détails sur le contenu du jeu ou encore son histoire sont connus à ce jour, mais Project 007 devrait se situer juste avant que James Bond ne devienne l’agent d’espionnage 007, et on devrait donc apprendre comment ce nom de code lui a été attribué et pour quelles raisons.

Maintenant que la trilogie Hitman est terminée, Hitman 3 étant sorti le 20 janvier dernier, IO Interactive prévoit de se focaliser sur son Project 007 et plus généralement sur la licence James Bond. IO Interactive recrute massivement pour ce projet car le studio entend bien doubler ses effectifs d’ici quelques années, et donc passer d’environ 200 employés à 400. La licence est tellement importante pour le studio qu’il pourrait même prévoir d’en faire une trilogie.

Le trailer est très minimaliste, reprenant un des symboles indissociable de la saga, le fameux canon de pistolet. Bien qu’il ne révèle rien du tout, il fait monter le suspense d’un cran car il nous plonge tout de suite dans l’univers de James Bond. Alors que le dernier film « Mourir Peut Attendre » a encore été repoussé, cette annonce devrait ravir les fans de la licence, même si le jeu ne sera pas disponible avant plusieurs années.