Star Wars Battlefront II a été téléchargé 19 millions de fois sur l’Epic Games Store

Mise à disposition sur l’Epic Games Store gratuitement, la Celebration Edition du jeu Star Wars Battlefront II a compté plus de 19 millions de téléchargements en une semaine.

Le jeu Star Wars Batlefront II a bénéficié d’une promo plus qu’intéressante sur l’Epic Games Store puisque le jeu était gratuit pendant une semaine, du 14 au 21 janvier, tandis qu’il est habituellement vendu aux alentours de 40 euros. Les joueurs se sont donc empressé de le télécharger, créant au passage un trafic monstre sur les serveurs durant les premiers jours, ce qui a créé aussi une panne. Au total, le jeu a été téléchargé plus de 19 millions de fois. La version gratuite était la Celebration Edition, qui comprend des éléments cosmétiques payants, dont 25 apparences de héros, 125 de troopers et renforts, ainsi que 100 emotes et lignes de dialogues.

Cet engouement prouve une nouvelle fois que les jeux Star Wars ont beaucoup de potentiel et que les fans sont toujours prêts à sauter dessus dès qu’une occasion comme celle-ci se présente. De plus, depuis que l’on sait qu’un autre jeu Star Wars est en préparation du côté d’Ubisoft, les joueurs en attendent d’autant plus au niveau de la façon dont Ubisoft travaillera l’univers Star Wars, d’une manière certainement très différente d’Electronic Arts, qui a eu l’exclusivité des jeux Star Wars pendant près de 8 ans.

Star Wars Battlefront II avait créé de nombreuses polémiques durant les premiers mois de sa sortie, mais a trouvé des moyens de se faire racheter à mesure que le temps passait et le titre semble aujourd’hui apprécié à sa juste valeur. Mais le studio a quand même décidé de ne plus suivre le jeu et la dernière mise à jour remonte à avril 2020. Qui sait, les derniers téléchargements enregistrés sur l’Epic Games Store vont peut-être convaincre EA de ne pas abandonner le vaisseau pour de bon et de reprendre le suivi de ce jeu qui a l’air d’être maintenant très apprécié, ou encore de plancher sur un nouveau Star Wars Battlefront III ?