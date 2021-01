Ubisoft et LucasFilm planchent sur un jeu Star Wars en open-world

Alors que le contrat d’exclusivité avec EA concernant la licence Star Wars ne devait se terminer qu’en 2023, Lucasfilm Games nous surprend aujourd’hui avec l’annonce d’un nouveau jeu en préparation chez Ubisoft. Peu d’informations sont disponibles à ce jour mais c’est une révélation qui fait son effet ! L’annonce vient juste après celle d’un jeu AAA Indiana Jones en partenariat avec Bethesda, studio récemment racheté par Microsoft et à l’origine des franchises Fallout et The Elder Scrolls, dévoilé la veille. C’est donc une période très fructueuse pour Lucasfilm Games qui enchaîne les annonces de prochains titres à succès.

Déjà en tendance sur twitter, le prochain jeu Star Wars en fait rêver plus d’un même si on n’a encore aucun détail en ce qui concerne l’histoire, les personnages ou même l’environnement de jeu. C’est le studio Massive Entertainment qui sera en charge du projet. Seuls quelques postes de direction du projet sont connus, comme par exemple celui de Julian Gerithy (réalisateur de The Division 2) qui en sera le directeur de création. Ubisoft a aussi révélé qu’ils utiliserait le moteur Snowdrop pour le faire tourner.

We’re thrilled to announce we are working with @Ubisoft and @UbiMassive to develop a brand-new, story-driven, open-world Star Wars adventure!

Learn more about the future of @LucasfilmGames in the Star Wars galaxy and beyond: https://t.co/uO1K1pivl2 pic.twitter.com/wRDccZvi3o

— Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) January 13, 2021