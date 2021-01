Disney+ et Spotify s’associent pour promouvoir WandaVision

Si comme nous, vous avez adoré l’univers musical de WandaVision, Spotify a une petite surprise pour vous. La plateforme de streaming musical a développé un outil capable de transporter vos playlists dans la décennie de votre choix.

WandaVision est sans conteste la série de ce début d’année. Diffusée sur Disney+ depuis maintenant deux semaines, elle est désormais au cœur d’une campagne promotionnelle de grande envergure. Les musiques étant omniprésentes dans le récit, à commencer par le générique composé par Christophe Beck (La Reine des Neiges), c’est donc tout naturellement que la firme aux grandes oreilles s’est associé à Spotify pour créer une machine à voyager dans le temps. Sur un site dédié, les deux entreprises proposent de créer une playlist personnalisée selon vos goûts musicaux et la décennie choisie. On pourra par exemple donner un petit coup de vieux à notre sélection de chansons pour le sport et ainsi la transformer en routine musicale d’aérobics des années 80. « Nous sommes très heureux d’avoir travaillé avec les équipes de Disney+ pour cette campagne autour de WandaVision qui ravira les fans de l’univers Marvel et les utilisateurs de Spotify. Ce type d’activation de marque nous montre la puissance de l’audio et nous permet de découvrir des artistes de différentes générations » a déclaré Prune Nouvion, directrice commerciale chez Spotify France.

Les musiques de WandaVision déjà sur Spotify

Et si vous préférez vous replonger dans l’univers musical de la série, les playlists des deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur Spotify. On y retrouve les musiques originales, composées par Christophe Beck. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il collabore avec Marvel puisque c’est à lui que l’on doit les partitions de Ant-Man et Ant-Man et la guêpe. Pour la nouvelle série Marvel, il a composé un générique d’introduction différent à chaque épisode et s’est inspiré des séries de plusieurs décennies, comme Ma Sorcière bien-aimée pour le premier épisode. De quoi nous occuper donc, avant la sortie du quatrième chapitre de WandaVision, vendredi prochain du Disney+.