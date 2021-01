PlayStation Plus : découvrez les jeux gratuits du mois de février

Trois nouveaux jeux débarquent sur le PlayStation plus en février : Control : Ultimate Edition, Destruction AllStars et Concrete Genie. De quoi ravir les plus créatifs des abonnés !

Les jeux gratuits du mois de février pour les abonnés du PlayStation Plus sont placés sous le signe de la créativité. Trois jeux seront disponibles dès le 2 février et il s’agit de Control (Ultimate Edition), Concrete Genie et Destruction AllStars. Ce dernier est une exclusivité PS5 est sera disponible jusqu’au 5 avril. Destruction AllStars est le nouveau jeu du studio Lucid Games dans lequel vous choisissez une voiture et un pilote, pour vous rendre dans une arène afin de détruire les voitures des autres participants. Vous pourrez y jouer en mode solo ou en mode multijoueur. C’est un jeu qui promet adrénaline, compétition et destruction !

Ensuite, Control : Ultimate Edition et Concrete Genie vont rejoindre le catalogue du 2 février au 1er mars. Concrete Genie sera une exclusivité PS4 alors que Control sera disponible sur PS4 et PS5. Control est un jeu d’action aventure développé par Remedy Entertainment et sorti en 2019. Dans ce jeu vous incarnez Jesse, qui se retrouve soudainement à la tête du Bureau Fédéral de Contrôle dans lequel une présence surnaturelle s’est infiltrée. C’est votre rôle d’explorer l’immense gratte-ciel du Bureau, tout en essayant de découvrir ce qu’il s’y est passé et comment reprendre le contrôle de cette entité surnaturelle.

Enfin, Concrete Genie est un jeu développé par Pixelopus et sorti en 2019. Dans ce jeu d’action-aventure, la créativité est mise à l’honneur. Vous incarnez un adolescent du nom de Ash qui, grâce à ses pinceaux, parvient à donner vie à ses peintures, hautes en couleurs et en créativité. Son but est de redonner de la vie à la ville de Denska, une ville de pêcheurs polluée et triste. Deux modes de jeu compatibles avec le PS VR ont été ajoutés pour une meilleure immersion.

Ces nouveaux jeux marquent le départ des jeux de janvier. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour télécharger Shadow of the Tomb Raider, Greedfall et Maneater (PS5 uniquement). Pour rappel, PlayStation plus est un service d’abonnement proposé par Sony sur PlayStation, qui vous offre des jeux gratuitement tous les mois et l’accès aux modes multijoueur en ligne pour 59,99 euros par an.