WandaVision pourrait contenir une scène post-crédits

C’est la tradition depuis Iron Man et visiblement WandaVision ne dérogera pas à la règle. La créatrice de la série invite les spectateurs à rester jusqu’à la fin du générique.

Depuis son lancement, le MCU est assez sournois avec les spectateurs. Alors que la salle se rallume et que les spectateurs lambda quittent les lieux, les vrais fans de Marvel, eux, restent jusqu’à la fin du générique. Ils ont appris à leur dépends que les films réservent souvent quelques surprises, et notamment des scènes post-crédits. Cette tradition, initiée avec Iron Man en 2008, aura poussé un grand nombre d’entre eux à regarder avec attention le générique final de WandaVision. Malheureusement, les trois premiers épisodes en étaient dépourvus. Cela pourrait changer dans le futur, à en croire les déclarations de la showrunneuse Jac Schaeffer. Elle incite fortement les abonnés Disney+ à rester jusqu’au bout. « C’est une question délicate, j’ai du mal à l’esquiver. Je dirais que comme n’importe quelle production Marvel, vous devriez regarder la chose dans son intégralité, quoi qu’il arrive » confie-t-elle lors d’une interview pour Entertainement Tonight. On peut imaginer que cette fameuse scène interviendra au terme de la première saison et qu’elle pourra par exemple nous donner un premier aperçu des futurs films estampillés Marvel.

Des images de Doctor Strange ?

Comme bien souvent dans le MCU, cette scène pourrait concerner la prochaine apparition de Wanda dans un long-métrage. La sorcière rouge étant annoncée au casting de Doctor Strange, on ne serait pas surpris d’avoir droit à quelques images issues du film de Sam Raimi. À moins que Disney ait décidé de cloisonner les choses en se contentant des séries de sa plateforme. Alors il faudrait s’attendre à découvrir des images inédites de Loki, qui explorera aussi les méandres du temps et de la réalité. On gardera donc l’œil ouvert à chaque instant, pour ne pas en laisser une miette. Après tout, depuis le premier épisode, WandaVision regorge d’indices et de clins d’œil.

***Attention spoilers***

Ce troisième épisode a d’ailleurs fait des références plus appuyées à des événements passés comme la mort de Pietro dans Avengers : l’Ère d’Ultron. On a aussi découvert le monde extérieur et on commence un peu à saisir de quoi il en retourne. Il semblerait que Wanda soit piégée dans une réalité alternative, dont elle semble avoir le contrôle. Un évènement dramatique pourrait avoir poussé la sorcière dans ses retranchements et elle aura sans doute préféré se bercer dans l’illusion d’une vie douce et tranquille avec le regretté Vision. On peut aussi imaginer que cette machination soit l’œuvre d’un personnage en possession de la pierre de la réalité. La dominante de rouge dans la série, qui est la couleur de l’Ether, pourrait être un indice. Pour rappel, c’est grâce à elle que Thanos a réussi à capturer Gamora dans Infinity War. Il avait reproduit l’antre du collectionneur pour réussir en empêcher Star Lord de tuer sa fille et ainsi récupérer l’emplacement exact de la pierre de l’âme. Le prochain épisode de WandaVision devrait apporter son lot de réponse, à mesure que les nœuds de l’intrigue commencent à se révéler. Patience donc et rendez-vous le 29 janvier prochain sur Disney+.