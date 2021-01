Spotify se lance dans la production de livres audio

L’entreprise qui nous a habitué à du streaming musical, ou plus récemment du streaming de podcasts, mais elle revient aujourd’hui avec du streaming de livres audio, pour se cultiver en allant au travail.

Spotify essaye depuis quelques temps de se diversifier. Après s’être lancé dans la diffusion de podcasts, Spotify veut maintenant tester le streaming de livres audio. Ceux-ci sont déjà présents sur la plateforme depuis quelques années, mais c’est la première fois que Spotify en produit pour les diffuser. Ce service est actuellement en test sur la plateforme.

Seuls quelques titres de romans classiques sont disponibles tels que L’Éveil de Kate Chopin, Les Grandes Espérances de Charles Dickens, ou encore Jane Eyre de Charlotte Brontë. Spotify est resté cantonné aux incontournables quant à son choix de livres, mais a ajouté une touche plutôt originale dans le choix de ses lecteurs. Parmi eux, on retrouve le youtubeur David Dobrik, qui nous lit Frankenstein de Mary Shelly, Forest Whitaker qui lit l’histoire de Frederick Douglass avec Mémoires d’un Esclave, ou encore Cynthia Erivo qui nous lit Persuasion de Jane Austen. Autrement dit, Spotify associe des voix que l’on connaît bien à des œuvres majeures de siècles précédents. Une série de podcasts par Glenda Carpio, professeure à l’Université de Harvard, vient également accompagner les œuvres littéraires. Dans ces podcasts, intitulés « Sitting with the Classics », Glenda Carpio donne des explications sur la signification des œuvres et sur leur contexte d’écriture.

En faisant cela, Spotify souhaite étendre son champ d’activité au-delà de la musique en streaming. Pour le moment ces livres audio ne sont disponibles qu’en anglais, mais si le projet se développe, il se pourrait que des livres en français lus par des personnalités francophones puissent faire leur apparition. Si ce service venait à se concrétiser de manière officielle, alors Spotify pourrait sérieusement concurrencer des plateformes comme Audible d’Amazon.