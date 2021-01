Philips lance une gamme audio dédiée aux sportifs

En 2021, Philips va lancer une nouvelle gamme de produits à destination des sportifs mélomanes. La marque dévoile dans un communiqué, les quatre nouveaux modèles sans fil qui viendront enrichir sa gamme Philips Sports.

Dans la pratique d’une activité sportive, plusieurs accessoires sont devenus indispensables. Outre les baskets et les joggings, de nombreux sportifs ne peuvent plus se passer de leurs terminaux de musique comme les casques ou les écouteurs. Sport rime de plus en plus avec musique et Philips l’a bien compris. La marque va lancer une nouvelle gamme de produits, adaptés à la pratique d’une activité physique et conçus pour apporter confort et sécurité aux utilisateurs. Les casques Philips Sports, quatre en tout, promettent de s’adapter à toutes les situations et embarquent quelques fonctionnalités très utiles. Ils sont bien évidemment tous résistants à la poussière et à la sueur et intègrent un couplage intelligent pour connecter rapidement son dispositif à son smartphone par exemple.

La première itération de Philips est un casque intra-auriculaire Philips sans fil. Il bénéficie d’une atténuation passive du bruit et de grands haut-parleurs de 9mm. Côté autonomie, il faudra compter 6 heures d’autonomie avec une charge complète et 18 heures supplémentaires grâce à l’étui de transport. La recharge rapide permettra de profiter d’une heure de lecture après seulement 15 minutes de charge. Enfin, les Philips A7306 Sports TWS proposent une fonctionnalité qui pourrait s’avérer très pratique pour les grands sportifs, ou pour tous ceux qui aiment suivre leur activité cardiaque grâce à une application dédiée. Ils embarquent en effet un moniteur de fréquence cardiaque qui sera compatible avec la plupart des applications de fitness du marché. On notera aussi que la firme a misé sur la sécurité sanitaire en proposant un nettoyage du dispositif à l’intérieur du boîtier. Les rayons UV présents à l’intérieur du boîtier permettront de débarrasser vos écouteurs des microbes en seulement 20 secondes. Le modèle, proposé en noir, sera disponible au 2e trimestre de cette année 2020. En revanche Philips ne donne en revanche pas d’indication sur le prix auquel il sera commercialisé.

Deuxième produit à rejoindre la gamme sport de Philips, les A6606 reposent quant à eux sur la technologie de la conduction osseuse. Cela permet de transmettre les vibrations sonores à l’oreille via les pommettes de l’utilisateur. Il a notamment été conçu pour les amateurs de vélos et s’adapte aux différents casques proposés sur le marché. En plus du confort promis par le dispositif, il permettra aussi de pouvoir entendre les sons environnants et ainsi apporter plus de sécurité aux utilisateurs lors de leurs déplacements. Le casque intègre deux microphones pour une meilleure clarté lors des appels vocaux et bénéficie d’une autonomie plus importante que pour les Philips A7306, et affiche 9 heures de lecture avec une seule charge. Il sera livré avec une pochette de transport pour faciliter le rangement. Son bandeau léger en titane à structure renforcée permettra aussi de lui assurer une solidité à toute épreuve.

Un casque supra-auriculaire et un tour de cou sans fil

Le Philips A4216 sera aussi disponible au 2e trimestre de cette année et la marque annonce un confort à toute épreuve grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme et un gel réfrigérant pour éviter la surchauffe de vos petites oreilles en pleine session sportive. Il est doté de grands haut-parleurs de 40 mm et promet une reproduction profane des basses et un son détaillé. Côté autonomie, il sera possible de profiter de 25 heures d’écoute.

Enfin, Philips présente son tour de cou sans fil, le A3206 qui a été conçu pour les coureurs et les randonneurs. Il est doté d’un câble renforcé au Kevlar et réfléchissant la lumière pour offrir une sécurité supplémentaire en cas de faible luminosité. Une télécommande placée sur ce même fil permettra de répondre rapidement aux appels et de changer la musique à la manière d’un kit main libre classique. Le dispositif est compatible avec les assistants vocaux Google et Apple.