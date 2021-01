Le voilier dépollueur Manta, une solution innovante pour nettoyer les océans

Général Par Olivier le 30 janvier 2021 à 11h00

Les océans charrient des tonnes et des tonnes de déchets, qui sont très difficiles à collecter et à valoriser. Le skipper franco-suisse Yvan Bourgnon a imaginé avec le Manta un voilier géant, véritable centre de tri, de recyclage et de dépollution sur l’eau !