Les achats en ligne peuvent maintenant être payés en espèces

L’argent liquide reste important pour de nombreux Français, malgré la forte progression des paiements par cartes, avec ou sans contact, ou avec un smartphone. Mais comment payer sur internet avec des billets et des pièces ?

Les paiement en liquide n’ont cessé de décliner ces dernières années, une tendance qui s’est accélérée avec la crise sanitaire : les consommateurs préfèrent utiliser une carte bancaire, de plus en plus souvent sans contact, voire en utilisant Apple Pay, Google Pay, ou tout autre système mobile. De plus, les magasins fermés pour cause d’épidémie poussent les Français vers le commerce en ligne où les paiements se réalisent au moyen d’une carte bancaire.

Un tour au bureau de tabac

Mais les espèces sonnantes et trébuchantes restent très importantes pour tous ceux qui n’ont pas accès aux cartes bancaires (ils sont 10 % en France). Pour eux, et pour tous ceux qui craignent les arnaques en ligne, payer en ligne avec des espèces est impossible… Du moins jusqu’à aujourd’hui. Brinks, la société de transports de fonds, a mis au point un système permettant de réaliser des achats en ligne avec des billets et des pièces !

Le principe demande un peu plus de travail qu’un simple règlement avec carte bancaire, mais il a le mérite d’exister : après avoir sélectionné l’option « Point Cash Service » sur le site marchand, le consommateur reçoit un code QR. Pour valider la transaction, il doit se rendre dans un bureau de tabac, payer la somme demandée en cash, puis faire scanner le code QR de la commande. Une fois celle-ci confirmée, elle pourra être envoyée au client tout simplement.

Un tel système nécessite d’avoir près de chez soi un bureau de tabac : il y en a 1.600 en France, ce qui ne devrait pas poser de problème. La seule difficulté, et elle est de taille, pour populariser cette plateforme de paiement en ligne par espèces, est de convaincre les commerçants en ligne de l’adopter. À l’heure actuelle, Point Cash Service ne compte qu’un seul partenaire, la compagnie Corsica Linea. Mais Brinks a bon espoir d’ajouter rapidement de nouveaux marchands.