Justice League : enfin une date pour le Snyder Cut !

Après avoir annoncé que le Snyder Cut de Justice League sera visible en mars sur HBO Max, le réalisateur du blockbuster maudit a finalement dévoilé la date exacte : rendez-vous le 18 mars pour enfin tout savoir !

Zack Snyder aime décidément faire tourner ses fans en bourrique. Le réalisateur, qui après un drame personnel a laissé les rênes du film de 2017 à Joss Whedon, aime jouer sur l’impatience de tous ceux qui ont réclamé à cor et à cri un « Snyder Cut ». Quatre ans plus tard, le voilà enfin : le film sera visible le 18 mars sur HBO Max, a-t-il annoncé sur Twitter, au grand soulagement de bon nombre d’amateurs.

Une box pour tenir 4 heures

Le Snyder Cut est devenu au fil des ans un objet de culte et de fantasme, tellement le film sorti en salles a été mal reçu par la critique et surtout par le public. Le ton plus léger donné par Joss Whedon (réalisateur des deux premiers volets des Avengers pour Marvel) à l’histoire imaginé par Zack Snyder a fortement déplu. Il était en décalage avec les autres films de la saga, volontiers sombres et « adultes ».

Depuis, la légende urbaine veut qu’il existe un Snyder Cut, la « vraie » vision du réalisateur pour Justice League. Celle-ci existait surtout dans la tête de Zack Snyder, puisqu’il a fallu des reshoots et un remontage lourd de l’original. Il faut s’attendre à un film très différent, et aussi très long : il durera en effet 4 heures. Préparez le pop-corn… Ou commandez la box Snyder Cut !

Pour marquer le coup, Wonderland Restaurants, en collaboration avec Warner Bros., commercialise des box remplis de nourriture en lien avec le film et ses héros : chips Aquaman, burger Flash, snacks Superman… La boîte est facturée 130 $ tout de même, et il faudra mettre la main à la pâte pour réchauffer certains plats (une option végétarienne est aussi proposée). Malheureusement, Wonderland Restaurants ne livre qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni.