Netflix donne une nouvelle chance à La 5e Vague

Un film boudé en salles peut trouver une deuxième vie sur Netflix. C’est le cas actuellement pour La 5e Vague, un long métrage boudé par la critique et par le box office en 2016, qui se retrouve pourtant dans le top 10 du service de streaming.

Les films des grands studios qui ne trouvent pas preneur en salles sont souvent repêchés par les plateformes de streaming. Apple TV+ avait ainsi récupéré Greyhound que Sony n’a pas pu sortir en salles en raison de la pandémie. Netflix aussi n’hésite pas à participer aux enchères pour décrocher de gros films, à l’image de Cloverfield Paradox qui avait fait sensation il y a quelques années.

Nouvelle vague pour La 5e Vague

Mais il arrive aussi que des films sortis au cinéma et oubliés de tous connaissent une deuxième vie sans qu’on sache trop pourquoi ! C’est le cas pour La 5e Vague, un long métrage sorti en 2016 et qui n’est pas parvenu à se hisser au sommet du box office. Le film est pourtant dans le top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix !

La 5e Vague raconte l’histoire de Cassie, incarnée par Chloë Grace Moretz, qui va tenter de sauver son jeune frère de la cinquième vague d’une attaque extraterrestre sur Terre. Tiré d’une trilogie de romans, cette première aventure aurait dû logiquement se décliner dans deux suites, mais le flop au cinéma a eu raison de la volonté des producteurs. Ils avaient investi entre 38 et 54 millions de dollars sur un film qui a réalisé un peu moins de 110 millions de dollars dans le monde. Insuffisant pour se lancer dans deux autres épisodes.

Depuis, le film a quelque peu disparu des radars, enterré par un torrent de critiques négatives (15 % seulement chez Rotten Tomatoes). Et pourtant, cela ne l’a pas empêché de soudainement grimper en flèche dans le classement de Netflix. Comment expliquer ce soudain engouement ? La crise sanitaire semble une bonne raison : les millions d’abonnés confinés à domicile ont fait le tour des nouveautés et ils laissent leur chance à d’autres contenus plus obscurs.

Et puis la science-fiction est toujours bien accueillie sur Netflix. Le top 10 actuel comprend ainsi Mortal Engines (2018), Godzilla (2014) et dans un genre un peu différent BrightBurn (2019).