La SNCF va unifier toutes ses applis en une seule

Enfin, la SNCF veut rassembler toutes ses applications pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Le projet en est encore à ses prémices, mais il pourrait grandement faciliter l’expérience utilisateur des usagers.

Aujourd’hui, quand on veut prendre le train, il est obligatoire de passer par la SNCF pour voyager. Et à moins d’acheter systématiquement vos billets en agence, vous avez sans doute constaté à quel point le service public est un énorme imbroglio en ce qui concerne ses différentes applications. Entre OUI.sncf, Assistant SNCF, TGV InOUI Pro, OUIGO ou encore Junior & Cie, Alerte 3117 et En Gare, il est parfois difficile de s’y retrouver. D’autant plus que si toutes ces applications appartiennent au groupe SNCF, elles possèdent des fonctionnalités différentes. Ainsi, OUI.sncf permet par exemple de réserver ses billets de train et de bus en ligne, tandis que l’Assistant SNCF informe sur l’état du trafic. Bientôt, toutes ces applications devraient être rassemblées en une seule, a récemment dévoilé le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet lors d’une conférence de presse.

Évidemment, le projet ne devrait pas voir le jour tout de suite. Il faudra sans doute patienter quelques mois avant que l’entreprise ne parvienne à unifier l’ensemble de ses services en une seule interface générale. Selon Christophe Fanichet, cette nouvelle application devrait arriver dans le courant de l’été, en même temps que la nouvelle grille tarifaire Easy TGV “plus simple, plus accessible, plus attractive” annoncée plus tôt cette année. Une réunification qui n’est pas sans rappeler celle d’Uber et Uber Eats, désormais accessibles depuis la même interface, même si l’application Uber Eats continue d’exister.