Le smartphone de Lidl à 70€ vaut-il vraiment le coup ?

Après la montre connectée et les écouteurs true wireless, Lidl se lance dans le monde des smartphones avec un appareil à prix plancher. Forcément très modeste dans ses caractéristiques, le smartphone vaut-il tout de même le coup ?

Après son succès indéniable dans le monde des robots cuisiniers avec le Monsieur Cuisine Connect (malgré quelques déboires dernièrement), Lidl s’est lancé plus pleinement sur le secteur de la tech avec de nombreux produits connectés, dont un clone d’Apple Watch, des écouteurs sans-fil à prix cassé ou encore sa nouvelle gamme de produits domotiques. Dans la foulée, l’enseigne de hard-discount annonce le lancement d’un smartphone à seulement 69,99€, baptisé Gigaset GS110 et lui aussi placé entre les mains de la marque SilverCrest de Lidl.

Avec un prix aussi attractif, le smartphone de Lidl n’a pas fait long feu. Aussitôt apparu sur le site espagnol de l’enseigne, le Gigaset GS110 est déjà en rupture de stock et sa fiche produit a été retirée. Néanmoins, est-ce vraiment une bonne affaire lorsqu’on regarde ses caractéristiques de plus près ? Pour ce prix, on se doute qu’on a pas affaire à un équivalent du Samsung Galaxy S21 Ultra ou de l’iPhone 12 Pro, mais plutôt à un smartphone d’entrée de gamme très modeste. On y retrouve tout de même une grande dalle IPS HD de 6,1 pouces ainsi qu’un SoC ARM Spreadtrum SC9863 Octa-core accompagné de 1 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne. Côté photo, on retrouve un unique capteur de 8 MP à l’arrière, et un appareil de 5 MP à l’avant, et le tout tourne sous Android 9.0 Pie. Dans les faits, ce smartphone devrait convenir pour des usages très basiques sur les réseaux sociaux ou en navigation web, mais pas beaucoup plus. En attendant de tester ce produit, on en profite pour vous rediriger vers notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200€, testés et approuvés par nos soins.