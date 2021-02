Xiaomi Mi 11 : voici sa date de lancement en France !

C’est officiel : Xiaomi lancera son futur fleuron le 8 février prochain en France ! La marque nous le confirme dans son carton d’invitation à son événement, qui se déroulera le lundi 8 février à 13h (heure française) tout en précisant explicitement que la star de la conférence sera le fameux Mi 11.

The spotlights are on!

Let's find out together how the #Mi11 brings #MovieMagic to life at 20:00 (GMT+8) on February 8, 2021! pic.twitter.com/TFUpmoDOM6

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021