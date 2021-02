Netflix teste un minuteur pour vous endormir devant votre série

Disponible sur la version Android de l’application, cette nouvelle fonctionnalité Timer permettra de vous endormir tranquillement en regardant votre série préférée.

Si vous êtes de ceux qui s’endorment systématiquement devant un film ou une série, cette nouvelle fonctionnalité testée par Netflix en ce moment devrait vous intéresser. Accessible sur certains appareils Android près de l’icône Cast, le minuteur devrait prochainement être déployé sur l’ensemble des appareils compatibles. Ce dernier proposera quatre possibilités : 15, 30, 45 min, ou finir le visionnage en cours. À l’issue du temps imparti, l’application se fermera automatiquement, sans nécessiter d’action de votre part. Plutôt pratique, il sera également possible de repousser le timer si celui-ci arrive à son terme et que vous ne vous êtes pas encore endormi. En plus de vous éviter un réveil brutal lors d’une scène un peu trop bruyante, ou un gros spoil si vous vous réveillez quatre épisodes plus tard, cette fonctionnalité plutôt bien pensée devrait aussi vous permettre d’économiser votre précieuse batterie. À noter que si la fonctionnalité trouve son public, au même titre que l’outil lecture aléatoire, récemment déployé, Netflix devrait proposer son minuteur sur d’autres types d’appareils, comme les téléviseurs ou les ordinateurs.

Comment activer la fonction minuteur ?

Lancer votre programme normalement sur votre appareil Android Sélectionnez l’icône Timer en haut à droite de l’écran Sélectionnez l’option 15, 30, 45 minutes ou finir le visionnage en cours

Une solution similaire pour les enfants ?

Pour le moment encore en phase de test, la fonctionnalité Timer de Netflix ne sera a priori accessible que pour les profils adultes. Parallèlement, la plateforme de SVOD travaille actuellement sur un autre outil, cette fois réservé aux profils enfants, qui permettrait aux parents de suivre en détail le temps d’écran et surtout le type de contenu visionné par leurs chères têtes blondes.