Matrix 4 : le titre a-t-il été révélé par mégarde ?

Une maquilleuse vient-elle de dévoiler le titre du nouveau long-métrage de la saga Matrix ? C’est ce que pensent plusieurs internautes sur Reddit, qui affirment que le film de Lana Wachowski s’intitulera Ressurections. Rien n’a été confirmé pour le moment.

18 ans après le dernier opus, Matrix s’apprête à faire son grand retour. La saga, initiée en 1999, aura le droit à un quatrième opus réalisé par Lana Washowski. Bien que le tournage soit finalisé, et que la sortie approche à grand pas, le projet reste encore bien mystérieux et les fans sont à l’affût du moindre détail. Certains d’entre eux affirment avoir découvert le nom du long-métrage grâce à un post Instagram. Une maquilleuse du film aurait partagé par mégarde l’information, en photographiant une carte de remerciement. Elle a rapidement supprimé l’image de son compte. Trop tard, puisque les internautes ont déjà fait circuler l’information un peu partout sur la toile. Sur la fameuse carte, on peut lire « durant cette période extraordinaire dans la fabrication de Matrix Ressurections. » Ce titre fait écho à ceux déjà adopté pour le reste de la saga, comme pour Matrix : Reloaded et Revolution. Même si cette information n’a pas été confirmée par Warner Bros, ce choix pourrait faire sens. Le retour de Neo et Trinity pourrait aussi expliquer ce choix.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M — Nerding Reviews (@nerdingreview) January 30, 2021

Matrix 4 sur HBO Max en décembre 2021

Comme tous les films prévus cette année, Matrix 4 bénéficiera d’une sortie simultanée sur HBO Max et dans les salles obscures. Le film devrait être diffusé à partir du 22 décembre et signera le retour de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, respectivement dans la peau des personnages de Neo et Trinity. On retrouve aussi Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson. Contrairement aux précédents opus, Matrix 4 devra en revanche se passer de l’une des réalisatrices puisque Lily Wachowski ne sera pas de la partie. À moins d’un an de la sortie du film, les fans de l’univers attendent désormais avec impatience le synopsis ainsi que des premières images. Reste à voir désormais quand Warner Bros se résoudra à nous les montrer.