WandaVision : ce qu’il faut retenir de l’épisode 4

Depuis son lancement, WandaVision fait couler beaucoup d’encre. La série, première estampillée Marvel sur Disney+, a attiré de nombreux curieux qui n’ont peut-être pas regardé l’intégralité des films du MCU avant de se lancer dans le visionnage. L’épisode 4 regorge de références aux précédents films, qu’il ne faudra pas manquer. Voici ce qu’il faut retenir du quatrième épisode de WandaVision.

*** Attention spoilers sur l’épisode 4 de WandaVision***

L’horizon s’éclaircit pour WandaVision. Alors que l’on approche doucement du milieu de saison, la série nous a offert un épisode en totale opposition avec les précédents. On quitte cette fois-ci la jolie ville de Westview pour découvrir enfin ce qui se trame à l’extérieur. L’épisode précédent s’était clôturé sur le retour de Monica Rambeau dans le monde réel, et c’est avec elle que l’on débute ce nouveau chapitre.

Monica Rambeau a été « snappée »

Si vous n’avez pas vu Captain Marvel, son nom ne vous dit sans doute rien. Monica Rambo est pourtant un personnage important des comics, mais aussi du MCU. C’est la fille de Maria Rambeau, la meilleure amie de Carol Danvers dans le film sorti en 2019. Dans la série, on apprend qu’elle fait parti des humains qui ont disparu de la surface de la Terre après le claquement de doigts de Thanos dans Infinity War. À son retour, cinq ans plus tard, elle apprend que sa mère est morte d’un cancer.

Maria Rambeau a fondé SWORD

On entend parler, ou du moins on voit le logo, de cette institution un peu partout dans la série. Dans ce nouvel épisode, on en découvre enfin un peu plus sur l’organisation qui semble observer la situation de l’extérieur. SWORD signifie Division d’observation des armes sensibles. On apprend aussi que l’organisation a été fondée par Maria Rambeau, sans doute après le départ de Carol Danvers pour l’espace.

Westview existe vraiment

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la jolie petite bourgade de Westview est bien réelle. En revanche, seules les personnes n’ayant aucune connexion avec la ville semblent s’en souvenir. On peut remarquer que deux policiers, pourtant postés juste devant le panneau d’entrée, n’ont aucun souvenir de cette ville.

Le retour de l’agent Woo

Si vous avez vu Ant-man et la guêpe, vous savez que l’agent Woo est un personnage du MCU. Attaché au FBI, il était déjà apparu dans les aventures du super-héros sur le grand-écran. Dans WandaVision, il est à la recherche d’une personne disparue et va donc devoir travailler avec SWORD pour élucider le mystère. Il est visiblement aussi perdu que nous.

Darcy Lewis travaille aussi pour SWORD

La scientifique, qui est apparue la première fois dans Thor, semble avoir rejoint les rangs de SWORD après les événements de Thor : le Monde des ténèbres. C’est d’ailleurs elle qui découvre que Wanda est coincée dans une série. Sa présence n’est sans doute pas anecdotique et elle devrait nous permettre d’en découvrir plus sur les dessous de ce mystérieux univers.

Les habitants sont de vraies personnes

En étudiant de plus près les images de la série, Darcy découvre que chacun d’entre eux est finalement une vraie personne. Si la plupart d’entre eux ont été identifiés par les équipes de SWORD, des personnages importants manquent pourtant à l’appel. Agnes, pourtant très présente dans la série, est le seul personnage à ne pas avoir de permis de conduire attaché à son dossier. Il en va de même pour Dottie, qui est même carrément absente du tableau.

Mais qui est Vision ?

Si chacun des personnages de la sitcom a un alter-ego bien réel, Vision ne peut logiquement pas en avoir un. Le personnage ayant été tué par Thanos, cela pourrait vouloir dire que quelqu’un se fait passer pour lui. On pourrait aussi imaginer que Wanda a récupéré son corps pour pouvoir l’animer à sa guise. C’est du moins ce que nous laisse penser une séquence à la fin de l’épisode.

Wanda est derrière tout ça

Les dernières secondes de l’épisode nous apportent enfin une réponse à toutes nos questions. Il semblerait que la sorcière rouge use de ses pouvoirs pour manipuler la réalité et que c’est bien elle qui a renvoyé Monica en dehors de Westview. Il pourrait aussi s’agir d’une ruse scénaristique pour nous écarter de la réelle identité de l’antagoniste de la série. Après tout, elle a souvent l’air aussi confuse que Vision lorsque certains éléments de sa réalité s’effritent, comme avec par exemple l’appel de Jimmy Woo.