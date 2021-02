Samsung pourrait personnaliser vos photos grâce à l’IA

À l’heure où les smartphones rivalisent d’imagination pour nous proposer des blocs photo toujours plus aboutis, Samsung espère bientôt commercialiser des appareils photo capables de satisfaire n’importe quel utilisateur, en s’adaptant précisément à ses envies.

La photographie prend de plus en plus de place sur nos smartphones. Non seulement nos terminaux remplacent progressivement nos bons vieux appareils photo, mais en plus ils sont de plus en plus imposants, à l’image de l’iPhone 12 Pro ou du Samsung Galaxy S21 Ultra. Sur les terminaux hauts de gamme principalement, chaque grand constructeur possède désormais son esthétique signature, allant de l’accentuation des détails chez Samsung, à des contrastes plus élevés sur les Pixels de Google. Pourtant, cette différence de traitement entre les différents constructeurs pourrait bientôt s’estomper, rapporte Joshua Sungdae Cho, le responsable R&D photo de Samsung Mobile.

En effet, Samsung pourrait bientôt envisager de personnaliser l’image de ses capteurs photo directement selon ses préférences personnelles. À l’heure où l’intelligence artificielle occupe une place grandissante dans le rendu photographique, le géant coréen pourrait proposer aux utilisateurs une image entièrement personnalisée : “Mon objectif est de créer un appareil photo qui satisfasse 100 % des utilisateurs grâce à la personnalisation. Quand dix personnes prennent le même objet en photo, l’appareil photo devrait produire dix images différentes en fonction des préférences de chacun en matière de luminosité, de colorimétrie, de netteté, etc”.

Pour définir les rendus susceptibles de plaire à un utilisateur, l’algorithme de Samsung pourrait ainsi utiliser plusieurs techniques, en se basant sur les photos mises en favoris par exemple, où encore le type de retouche le plus souvent réalisé. Une idée particulièrement intéressante, mais qui semble encore un peu trop novatrice pour le marché actuel. Pour Joshua Sungdae Cho, les puces utilisées sur les smartphones actuels sont encore loin d’avoir les ressources suffisantes pour personnaliser en temps réel les photographies.