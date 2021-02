Facebook veut inciter les utilisateurs d’iOS 14 à accepter les pubs ciblées

Le réseau social se livre à une véritable guerre ouverte avec Apple depuis l’annonce de la mise à jour d’iOS 14, qui informera bientôt davantage les internautes sur l’utilisation de publicités ciblées.

Depuis quelques semaines, Apple a annoncé vouloir renforcer son règlement en matière de publicité ciblée. Concrètement, la Pomme veut désormais informer plus explicitement ses utilisateurs lorsqu’une application ou un tiers veut collecter vos données personnelles pour ensuite s’en servir à des fins publicitaires. Une perspective qui n’a évidemment pas du tout plu à Facebook. Après s’être lancé dans une campagne publicitaire massive pour faire entendre sa voix, c’est désormais aux utilisateurs que le réseau social tente de faire les yeux doux. Depuis quelques jours, on peut en effet retrouver sur les smartphones sous iOS 14, des messages de la part de Facebook et Instagram, incitant les utilisateurs à accepter que leurs données de navigation soient utilisées pour faciliter le ciblage publicitaire. L’objectif ? Proposer des contenus sponsorisés plus pertinents, et ainsi améliorer l’expérience utilisateur promet l’entreprise de Mark Zuckerberg. Pour inciter davantage les internautes à accepter le ciblage publicitaire, la plateforme met aussi en avant l’idée que ce dernier permet de “supporter les commerces qui reposent sur la publicité pour toucher les clients”.

Évidemment, lorsqu’il se bat pour les petits commerces mis en péril par la Pomme, c’est surtout pour ses propres intérêts que Facebook se défend. Le modèle économique de l’entreprise repose en effet en grande partie sur le ciblage publicitaire. Même si cette dernière promet qu’elle ne récoltera pas plus de données qu’avant, les premiers retours estiment déjà que suite à ce changement de politique sur iOS 14, seuls 10 à 30% des utilisateurs autoriseraient la collecte de leurs données à l’avenir. Une déconvenue qui tombe mal, d’autant plus que Facebook doit également faire face à une polémique sur la collecte des données utilisateurs via sa plateforme de messagerie WhatsApp.