PS5 : God of War s’offre une mise à jour next-gen

Cette mise à jour gratuite peut faire tourner le jeu en 4K et 60fps. Pour ceux qui recherchent une qualité d’image parfaite, une autre mise à jour devrait permettre à la PS5 d’afficher du HDR 4K 120Hz d’ici mars.

Si vous avez déjà joué au dernier God of War sur PlayStation 4, alors il est temps de vous y remettre, mais cette fois ci sur PlayStation 5. Une mise à jour next-gen gratuite est désormais disponible ! Cette mise à jour augmente le nombre d’images par seconde, passant de 30fps à 60fps, et la résolution qui passe en 4K. Ces paramètres vont désormais être appliqués par défaut si vous installez la mise à jour sur votre nouvelle console. La nouvelle a été annoncée par Santa Monica Studio sur son compte Twitter. Sur PS5, vous aurez aussi l’option de retourner à la résolution de la PS4, c’est à dire 30fps et toujours en 4K, si vous choisissez l’option « Original Performance Experience ».

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow! ✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021

Concernant les mises à jour de la PS5, une autre pourrait bien être sur la route, bien que rien n’ait encore été confirmé. D’après un post d’un modérateur sur le forum allemand de Samsung, une mise à jour devrait arriver en mars qui permettrait à la PS5 d’afficher du HDR 4K 120Hz, ce qui n’est actuellement pas possible quelque soit votre téléviseur. Pour le moment la PS5 nous force à choisir entre la résolution ou la fréquence en ce qui concerne la qualité d’image. Ce serait une excellente nouvelle pour toutes personnes possédant un écran récent à la pointe de la technologie. C’est Roberto Serrano qui a repéré l’information et qui l’a relayé sur Twitter par la suite. Cependant, il n’y a eu aucune prise de parole de Sony à ce sujet alors l’information est à prendre avec des pincettes.

PS5 System Software Update Coming March 2021 The new firmware update will fix the 4K 120hz HDR output “The error has been localized and Sony will probably release an update in March to make 4K 120 Hz HDR possible.” – community manager DavidB > https://t.co/Gg9HNrj3lj#PS5 pic.twitter.com/DcJB66vZou — Roberto Serrano' (@geronimo_73) February 1, 2021