iPhone : iOS 14.5 va vous changer la vie lorsque vous portez un masque

Dans la prochaine version d’iOS, Apple va vous permettre de déverrouiller votre iPhone tout en portant votre masque. Seule condition : disposer d’une Apple Watch au poignet.

Cela fait seulement une semaine qu’Apple a relâché sa mise à jour iOS 14.4, mais tous les yeux sont désormais rivés vers la prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple : iOS 14.5. La version beta, fraîchement distribuée aux développeurs, nous donne d’ores et déjà une idée des nouveautés que cette mise à jour apportera. L’une d’entre elles pourraient largement faciliter la vie aux possesseurs d’iPhone. iOS 14.5 va en effet vous permettre de déverrouiller votre iPhone avec Face ID… même lorsque vous portez un masque.

Avec l’Apple Watch, fini les galères du masque avec Face ID

Les utilisateurs d’iPhone le savent, déverrouiller son iPhone est devenu une tannée depuis la généralisation du port du masque, les obligeant à taper leur code systématiquement à partir du moment où ils mettent le nez dehors. Ces problèmes ont même engendré des tonnes de rumeurs à propos d’un soi-disant retour de Touch ID sur le prochain iPhone. Il semblerait néanmoins qu’Apple ait trouvé une solution logicielle. Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Apple Watch, ce fastidieux processus devrait rapidement devenir un mauvais souvenir. Comme l’expliquent nos confrères d’Engadget, iOS 14.5 offre plus de flexibilité à Face ID, qui sera autorisé à déverrouiller votre iPhone même lorsque seule une partie de votre visage est visible ; en l’occurrence, les yeux et le haut du visage. L’iPhone utilisera ce scan partiel, et vérifiera qu’une Apple Watch est bien connectée pour vous authentifier. Une notification avec retour haptique vous avertira alors que votre iPhone a été déverrouillé de cette manière sur la montre connectée. L’Apple Watch seule devrait également bénéficier d’une nouvelle option permettant de déverrouiller directement l’iPhone lié. Malheureusement, ce processus ne vous permettra pas de vous authentifier en cas d’achats avec Apple Pay ou sur l’App Store, où le mot de passe restera de rigueur lorsque vous visage est couvert.

Du côté des autres nouveautés, iOS 14.5 apporte également la prise en charge du dual-sim en 5G, ainsi que le support des manettes de la PlayStation 5 et des Xbox Series X/S. Côté iPadOS 14.5, qui devrait probablement être distribué en même temps, on note l’arrivée du clavier de recherche d’Emojis, et il semblerait que, d’après nos confrères de MacG, le logo Apple se tourne enfin en mode paysage, au moins durant l’installation ! Apple n’a pas encore daigné donner de date de sortie pour iOS 14.5.