GeForce Now prend désormais en charge Google Chrome et les Mac M1

Après la mise à jour qui permettait aux appareils iOS d’utiliser GeForce Now depuis Safari, NVIDIA ajoute de nouveaux supports pour Google Chrome et les appareils Mac M1.

Le service de jeux en streaming de NVIDIA, GeForce Now, a déployé une nouvelle mise à jour qui ajoute la prise en charge des Mac équipés de la puce Apple Silicon M1 dans une version native de l’application. Les utilisateurs de Mac M1 peuvent désormais profiter du service au même titre que les utilisateurs de Mac sous Intel. Cela veut dire que dans la version 2.0.27 les utilisateurs des nouveaux Mac mini, MacBook Pro 13 pouces ou encore des MacBook Air M1 pourront accéder au service de streaming sans avoir besoin de passer par un navigateur ou par l’émulation Rosetta 2 comme c’était le cas auparavant. De plus, la nouvelle mise à jour de GeForce Now ajoute de nouvelles prises en charge spécialement pour le navigateur Google Chrome. Selon NVIDIA, cela devrait permettre « aux nouveaux joueurs PC de jouer facilement aux derniers jeux sur Windows et macOS ». GeForce Now avait déjà eu une mise à jour en novembre dernier qui permettait la prise en charge du service sur iPhone et iPad en passant par Safari.

Pour rappel, GeForce Now est un service qui vous permet de jouer aux jeux que vous possédez déjà tout en offrant à votre appareil la puissance d’un PC gaming, que ce soit sur un appareil Android, un ordinateur portable ou encore une SHIELD TV. La formule gratuite vous donne accès à une session de jeu d’une heure par jour, tandis que la formule Fondateur facturée 27,45 euros pour 6 mois vous donne un accès prioritaire et une durée de session étendue. Les abonnements mensuels sont pour le moment indisponibles.