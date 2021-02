Nike GO FlyEase : les nouvelles baskets « mains libres »

Nike veut nous faciliter la vie. L’équipementier vient de dévoiler ses nouvelles baskets qui s’enfilent facilement, et surtout sans les mains. Les Nike Go FlyEase seront disponibles à partir de février pour certains clients.

Le confinement généralisé un peu partout dans le monde aura poussé les clients à se tourner vers des vêtements et chaussures confortables. Les joggings et les baskets ont la cote et remplacent désormais les traditionnels costumes de travail. Cette nouvelle tendance aura profité aux Crocs, dont les ventes ont explosé en 2020. Fort de ce constat, l’équipementier Nike a développé des chaussures d’un nouveau genre, capable de s’enfiler très facilement sans les mains et de se retirer avec la même aisance. Grâce à une charnière et un bout de semelle à bascule, Nike promet d’offrir un confort inédit. À la manière d’une sandale, l’utilisateur n’a qu’à déposer son pied à l’intérieur pour qu’elles se referment toutes seules. Côté design, une fois la chaussure fermée, on retrouve une forme finalement assez simple, mais sans lacets. Si la marque avait voulu révolutionner l’industrie avec ses baskets autolaçantes en 2019, les BB Adapt, elle les abandonne cette fois-ci carrément.

À partir de février pour certains clients

Ces nouvelles baskets, disponible en plusieurs coloris, seront lancées le 15 février prochain, mais pour une petite poignée de clients seulement. Les membres du club Nike recevront d’abord une invitation avant que le grand public puisse mettre la main dessus plus tard cette année. Côté prix, Nike n’en dit pas beaucoup plus, mais il faudra tout de même s’attendre à dépenser au moins une centaine d’euros. C’est en général le prix des chaussures de la marque, dont rien d’étonnant de ce côté-là. Reste à voir désormais si les Nike Go FlyEase trouveront leur public. L’un d’entre eux semble déjà convaincu puisque l’escrimeur Bebe Vio explique « Habituellement, je passe tellement de temps à mettre mes chaussures. Avec les nouvelles Nike Go FlyEase, il me suffit de mettre mes pieds et de sauter dessus. »