Super Nintendo World : un fan a recréé le parc sur… Minecraft

Une nouvelle carte du parc à thème Super Nintendo World aux dimensions 1:1 est en train de voir le jour grâce à Dippy22, un joueur Minecraft passionné par Nintendo.

Le Super Nintendo World, le nouveau parc à thème de l’Universal Studios Japan, fait encore parler de lui, mais cette fois ce n’est pas pour annoncer le décalage de son ouverture, encore indéfinie pour le moment. Le Super Nintendo World est en effet devenu le nouveau modèle d’une carte créée sur le jeu de construction Minecraft. C’est une création plus vraie que nature, bien qu’un peu plus angulaire, que l’on doit à Dippy22. On y retrouve quelques uns des principaux éléments, du Kanopio’s Cafe à la boutique souvenir 1UP Factory. Le créateur ajoute que le projet est encore en cours et que toute aide sera la bienvenue. Un serveur Discord a justement été créé à cet effet. Le temps passé sur ce projet témoigne de l’envergure de cette création qui est actuellement terminé à 45%, si l’on en croit Dippy22. Idéalement, il voudrait que ce projet soit terminé d’ici l’ouverture du parc.

Cette visite virtuelle s’ajoute à la visite proposée sur le site officiel du parc et à la visite guidée proposée par Shigeru Miyamoto en personne. Toutes ces tentatives d’immersion dans le parc à thème alors qu’il n’a même pas encore ouvert ses portes témoignent de l’impatience des fans, qui ont recours à toutes les méthodes possibles afin de pouvoir le visiter. Le parc avait annoncé une date d’ouverture pour le 4 février 2021, soit dans trois jours, mais cette date a été décalée pour une durée indéterminée en raison de l’état d’urgence qui a été déclaré quelques semaines plus tôt à Osaka et dans d’autres préfectures japonaises. Cette visite virtuelle est une solution de choix au problème d’accessibilité du parc pour le moment car, en plus de l’état d’urgence, le Japon a arrêté d’accorder des visas touristiques.