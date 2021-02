Samsung : une caméra pop-up rotative sur de futurs Galaxy A ?

Dans un brevet fraîchement déniché, Samsung décrit un système de caméra rétractable capable de tourner sur elle-même pour capturer des selfies.

D’après un brevet déniché par le site LetsGoDigital, Samsung aurait développé un nouveau système de caméra pop-up pour l’un de ses futurs smartphones. Comme le décrit ce brevet, ce système permettrait au bloc arrière de sortir du boîtier, puis de faire volte-face afin d’orienter les capteurs vers l’avant. Ainsi, le constructeur pourrait s’épargner l’intégration d’une caméra frontale sur des smartphones équipés de ce système, puisqu’on bénéficierait des capteurs du bloc arrière, à l’avant, avec tous les avantages que cela peut procurer en terme de qualité d’image et de diversité de focales. Néanmoins, ce bloc semble être motorisé au moyen d’une multitudes d’engrenages et de divers pièces mécaniques, ce qui nous laisse sceptique sur la durabilité d’un tel système, notamment en cas de chute.

Pour l’heure, il ne s’agit là que d’un brevet, et absolument pas d’une preuve que ce système sera bel et bien embarqué dans un futur smartphone de la marque. De nombreux brevets finissent en effet par ne jamais être mis en pratique sur un produit. Néanmoins, de récentes rumeurs affirmaient déjà que de futurs Galaxy A – notamment le Galaxy A82 — pourraient bien embarquer une caméra arrière de type pop-up, de quoi mettre en pratique ce brevet. Par ailleurs, Samsung avait déjà lancé un smartphone équipé d’un tel système, le Samsung Galaxy A80. Celui-ci était doté d’un double appareil photo qui pouvait à la fois coulisser et se tourner sur lui-même à 180°. Ce nouveau système de caméra pop-up aurait donc une place de choix sur son successeur, d’autant qu’il semble bien plus discret que celui du Galaxy A80.