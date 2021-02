Xbox Series X : Microsoft annonce que la pénurie va durer jusqu’en juin

C’est une annonce qui rejoint les propos d’AMD et des différents fournisseur en composants électroniques. Malgré tout, rien ne confirme que la situation sera meilleure au second semestre 2021.

On le sait maintenant depuis quelques semaines, la pénurie de consoles nouvelle génération, que ce soit la PlayStation 5 comme les Xbox Series X et S, est partie pour durer. Après qu’AMD, le fournisseur de Sony et Microsoft en puces SoC, se soit exprimé sur le manque de composants en expliquant que la situation durerait jusqu’à l’été, c’est au tour de Microsoft de briser le silence. Mike Spencer, le responsable des relations investisseurs chez Microsoft, a accordé une entrevue au New York Times. Il s’est exprimé sur la pénurie de composants qui affecte l’entreprise et sur la durée approximative de celle-ci. Comme l’a fait AMD avant lui, Mike Spencer a annoncé que cette situation durerait au moins jusqu’au mois de juin, c’est à dire jusqu’au second semestre, avant que la production ne puisse être accélérée. Mike Spencer a aussi précisé que toutes les consoles du premier trimestre avaient été vendues. C’est donc un succès pour Microsoft et sa console dernière génération.

Pour rappel, les composants informatiques de manière générale se font de plus en plus rares et chers en raison d’une demande qui a considérablement augmenté en 2020, suite à la généralisation du télétravail partout dans le monde. Alors que la pandémie n’est toujours pas sous contrôle, cette pratique est pour l’instant toujours d’actualité dans la plupart des pays, ce qui ne réduit pas la demande. À cela s’ajoute une forte hausse de la pratique des jeux vidéo en 2020 et la sortie des consoles next-gen en novembre dernier. Tous ces facteurs font que les fabricants de consoles se retrouvent dans un tourbillon infernal dans lequel la demande augmente et l’offre ne suit pas. Pour couronner le tout, l’activité des scalpers, ces personnes qui utilisent des bots pour acheter des centaines de consoles pour les revendre à prix d’or, est de plus en plus forte et participe aussi à la pénurie de consoles.