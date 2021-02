Le projet d’Apple Car semble sur la bonne route. Apple pourrait investir près de 3 milliards d’euros chez Kia Motors afin de s’offrir ses services pour produire son véhicule d’un nouveau genre.

Depuis la fuite autour de discussions entre Apple et Hyundai concernant l’élaboration du premier véhicule du constructeur californien, les indiscrétions se multiplient. On apprenait ainsi il y a quelques jours qu’Apple pourrait se dégoter la plateforme E-GMP de Hyundai pour concevoir sa voiture, et à cela s’ajoute ce surprenant investissement à venir de la part d’Apple dans Kia Motors, filiale du constructeur automobile japonais.

Selon le site coréen Donga, Apple s’apprêterait à signer un accord avec Kia Motors le 17 février prochain. Il s’agirait d’un contrat de production afin de charger l’entreprise japonaise de la fabrication de l’Apple Car, et la firme à la Pomme investirait pas moins de 3,6 milliards de dollars dans Kia Motors à l’issue de cette procédure, soit environ 3 milliards d’euros. Cette opération aurait pour but de missionner Kia de la production de l’Apple Car dans son usine américaine se trouvant dans l’État de Georgie. Comme le précise la source coréenne à l’origine de cette information, Apple et Kia envisageraient de produire pas moins de 100 000 véhicules par an au moment du lancement de l’Apple Car, estimé en 2024.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule indiscrétion récente autour du projet d’Apple Car. D’après une information du Insider Deutschland, Apple aurait recruté un ancien de chez Porsche, le Dr Manfred Harrer. Avec plus d’une décennie à son actif en tant que haut responsable de la conception du châssis des véhicules du prestigieux constructeur automobile allemand, celui-ci pourrait apporter à Apple la crédibilité nécessaire afin de s’imposer dans le secteur de la voiture électrique, tout de même bien éloigné de ses activités actuelles.