Spotify : l’abonnement Famille augmente dès aujourd’hui

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Spotify Premium. Le prix de l’offre Famille va augmenter pour atteindre les 15,99 euros par mois. Le prix individuel reste en revanche inchangé.

L’abonnement au streaming, qu’il soit musical ou vidéo, commence à peser lourd sur le porte-monnaie. Alors que Disney+ vient d’annoncer une hausse du prix de son abonnement, Spotify change aussi son offre. Pressentie depuis quelques semaines, l’évolution des tarifs est désormais une réalité. Les nouveaux abonnés devront débourser 15,99 euros par mois pour l’abonnement familial. Dans un mail, envoyé à ses utilisateurs, la firme suédoise précise « À compter du 1er février 2021, nous augmentons le tarif Spotify Famille. Nous pourrons ainsi continuer à innover et investir pour vous offrir la meilleure expérience possible et améliorer nos services, notamment en élargissant notre catalogue et en ajoutant des fonctionnalités dont vous pouvez profiter en famille et individuellement ». Elle ajoute que ce changement est effectué conformément aux conditions générales d’utilisation de Spotify et qu’il sera possible de se désabonner si cela ne vous convient pas. En revanche, elle offre un peu de sursis à ses actuels utilisateurs en offrant deux mois supplémentaires au tarif de base. Ainsi, si vous êtes déjà abonnés Spotify Famille, la facture ne s’alourdira pas avant la date de facturation du mois d’avril. Pour rappel, l’abonnement Famille permet de profiter de sa musique sans pubs et hors connexion. Il est possible de connecter jusqu’à six comptes Premium ou Kids pour tous les membres d’une famille qui vivent sous le même toit. Enfin, Spotify propose aussi de bloquer la musique explicite pour les plus jeunes notamment.

Vers une hausse de tous les abonnements ?

Si pour l’instant seul l’abonnement Famille est concerné, on pourrait s’attendre à une augmentation du reste des offres dans les prochains mois. Le tarif de base, en dessous de la barre des 10 euros, pourrait s’offrir une révision dans les prochains mois. Cette annonce intervient quelques heures seulement avant la publication des résultats financiers de la firme. Ils seront présentés aujourd’hui à l’ouverture de la bourse.