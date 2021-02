Boston Dynamics : Spot le chien robot peut maintenant se charger seul

Grâce à un système de marqueurs, la nouvelle version du chien robot Spot est désormais capable de trouver sa station de charge, et de s’y brancher seul.

Boston Dynamics n’a décidément pas fini de nous surprendre. Après avoir présenté ses vœux 2021 dans une vidéo mettant en scène ses robots en pleine chorégraphie, l’entreprise vient de présenter la nouvelle version de Spot, son modèle quadrupède. Pas vraiment de changement à première vue, mais une amélioration de taille, pour rendre le robot encore plus autonome.

À la manière d’un aspirateur robot, cette nouvelle génération de Spot est donc capable de se recharger seule quand elle en ressent le besoin. Grâce à un système de marqueurs semblable à un QR Code, le robot détecte automatiquement l’emplacement de sa station de charge, pour ensuite s’y brancher. Baptisé Spot Enterprise, le nouveau robot est également doté d’un processeur plus puissant, pour être contrôlé à distance et évoluer dans ses zones sensibles. Il pourrait par exemple se substituer directement à une alarme, en patrouillant de manière autonome et en allant faire le plein de batterie au besoin. “De cette façon, la personne qui est chargée du suivi d’une alarme ou d’une inspection de routine peut simplement faire appel au robot pour aller y jeter un coup d’œil”, explique ainsi Zack Jackowski, ingénieur en chef du projet au site The Verge.

Plusieurs nouvelles fonctions

Spot devrait également profiter d’un nouveau bras contrôlable à distance, permettant de soulever et de déplacer des objets. Pour faciliter le contrôle à distance via Internet, le constructeur va également mettre en place un nouveau logiciel web baptisé Scout.