Uber veut vendre de l’alcool avec la startup Drizly

Le géant de la livraison à domicile veut diversifier ses activités. Uber va acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, la start-up spécialisée dans la vente d’alcool Drizly. La transaction sera finalisée au plus tard en juin prochain.

Uber veut diversifier ses activités. La firme, qui souffre de la diminution de l’activité de ses chauffeurs VTC, continue d’augmenter ses efforts du côté de la livraison de denrées alimentaires. Elle envisage de vendre de l’alcool à ses clients, grâce à Drizly. Dans un communiqué, Uber annonce avoir conclu un accord avec la start-up pour environ 1,1 milliard de dollars. Elle explique « Drizly est le premier marché d’alcool à la demande aux États-Unis, disponible et conçu pour être entièrement conforme aux réglementations locales dans plus de 1 400 villes du pays. Drizly travaille avec des milliers de commerçants locaux pour offrir aux consommateurs une incroyable sélection de bières, de vins et de spiritueux à des prix compétitifs ». Cette acquisition va permettre à Uber d’intégrer directement les outils de l’entreprise à sa propre application. Elle précise en revanche que Drizly continuera d’exister en marge d’Uber Eats, pour le moment.

Une hausse de 300% en 2020

La pandémie mondiale aura largement favorisé le secteur de la livraison à domicile. La situation a profité à Drizly qui a vu son nombre de réservations augmenter de 300 % sur l’année 2020. « En intégrant Drizly à la famille Uber, nous pouvons accélérer cette trajectoire en exposant Drizly au public Uber et en étendant sa présence géographique à notre empreinte mondiale dans les années à venir » se réjouit Dara Khosrowshahi, PDG de la firme. En France, il est déjà possible d’acheter des vins auprès des cavistes grâce à une rubrique dédiée dans l’application. Uber dit s’attendre à ce qu’environ 90 % du paiement aux actionnaires de Drizly soit effectué en actions Uber, le reste sera effectué en numérique. L’accord, en attente d’approbation réglementaire, devrait être effectif d’ici la fin de la première moitié 2021. Reste à voir comment les services Drizly seront intégrés à l’offre en France.