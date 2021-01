CES 2021 : TCL officialise sa Google TV et le OD Zero Mini LED

Le constructeur a présenté lors du CES 2021, plusieurs innovations destinées à enrichir ses prochaines smart TV.

Depuis le début de son lancement, 100% virtuel cette année, le CES 2021 est l’occasion pour les constructeurs TV de dévoiler quelques-unes des dernières innovations qui viendront bientôt enrichir le marché international. Après LG et sa technologie QNED 8K Mini LED, ou encore Samsung et son Neo QLED, c’est au tour du chinois TCL Electronics de présenter ses nouveautés. L’entreprise a en effet annoncé lors de sa conférence officielle, le déploiement du OD Zero Mini LED, qui succède au Mini LED, ainsi que la commercialisation de sa propre Google TV.

OD Zero Mini LED

Grâce à l’intégration de la toute dernière génération de rétroéclairage Mini LED, la technologie OD Zero permettra bientôt d’atteindre une finesse d’écran “encore jamais atteinte avec les téléviseurs LCD à LED”, promet la marque dans un communiqué. En réduisant la distance optique entre la couche de rétroéclairage Mini LED et la couche d’affichage LCD à 0 mm, TCL espère ainsi proposer un tout nouveau module de rétroéclairage, à la fois plus fin, mais aussi plus performant. La technologie sera déployée sur les prochaines smart TV du constructeur, sans plus de détails pour le moment.

Google TV

Annoncée dans un premier temps aux États-Unis, puis progressivement dans d’autres régions du monde, TCL a également profité du CES 2021 pour présenter sa toute nouvelle série de téléviseurs Google TV. Ces derniers devraient à la fois combiner les technologies d’affichage de TCL, comme le Mini LED, la 8K ou encore le QLED, avec l’ensemble des services de divertissements proposés par Google, comme Twitch, YouTube, ou encore l’application de cloud gaming Stadia, qui sera bientôt intégrée de manière native sur certains téléviseurs. Dans un communiqué, Shobana Radhakrishnan, Senior Engineering Director chez Google TV se félicite ainsi d’avoir réussi à mettre au point “une expérience télévisuelle complète qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs contenus préférés”. Le prix ou la date de sortie en Europe n’ont pas encore été confirmés.