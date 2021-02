Mass Effet : l’édition légendaire débarque le 14 mai !

La trilogie remastérisée des jeux Mass Effect sera disponible sur consoles et PC et va vous faire replonger dans l’univers de science-fiction de la franchise sous les traits du commandant Shepard.

Mass Effect, c’est un jeu de type RPG et Space Opera sorti en 2007 sur Xbox 360 et PlayStation 3. Plus de 10 ans plus tard, le studio BioWare revient avec une édition collector remastérisée des trois titres de la franchise. L’édition légendaire comprend les aventures solo des trois jeux, Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Elle comprend aussi plus de 40 DLC qui offrent des armes , des éléments cosmétiques et des trames narratives supplémentaires. EA précise que le jeu offre une qualité d’image en 4K Ultra HD avec une compatibilité HDR avancée. Il est aussi dit que « les optimisations additionnelles relatives aux shaders et aux effets spéciaux – ainsi que des ombres dynamiques, des systèmes volumétriques et des effets de champ de profondeur soigneusement optimisés » renforcent l’immersion.

Une édition qui met en avant la personnalisation et la cohérence

Avec la remasterisation des trois titres, le studio BioWare a voulu apporter une dimension personnelle et inclusive en proposant plus d’options de personnalisation du personnage. Une multiplicité de couleurs de peau, de coupes de cheveux et d’options de maquillage seront disponibles, ainsi qu’une unification de l’apparence du personnage à travers les trois jeux. Le but de BioWare était de rendre l’aventure du commandant Shepard aussi accessible que possible aux nouvelles générations de joueurs, avec une optimisation de la qualité du jeu sans modifier pas la trame scénaristique. Le studio explique aussi qu’ils souhaitaient une plus grande cohérence entre les titres.

Mass Effect Edition Légendaire est disponible en précommande sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au prix de 59,99 euros. Pour tous ceux qui voudraient y jouer sur les consoles nouvelle génération, une compatibilité est prévue pour la PlayStation 5 et les Xbox Series. En attendant qu’elle soit disponible, on vous laisse avec le trailer officiel de l’édition légendaire afin de vous replonger dans l’univers galactique de Mass Effect.