Le créateur d’Ori attaque Cyberpunk 2077 et No Man’s Sky

“Menteurs”, “charlatans”… le créateur de la saga Ori n’a pas été tendre avec les développeurs de certains blockbusters vidéoludiques, qu’il accuse de promesses mensongères auprès des joueurs.

Le coup de sang du jour est aussi violent qu’improbable. Si les joueurs ne se privent généralement pas pour tacler les jeux vidéo qui les ont déçus, à l’image de Cyberpunk 2077, il est souvent plus rare de voir d’autres créateurs de jeux s’en prendre directement à leurs pairs. C’est pourtant ce que vient de faire le créateur de la saga Ori. Sur le forum ResetERA, Thomas Mahler a visiblement eu besoin de vider son sac, en s’en prenant ouvertement à certains créateurs de jeux vidéo, qu’il présente comme des “menteurs” et des « charlatans ». Parmi ses cibles, Sean Murray, le créateur de No Man’s Sky, qui avait largement déçu les fans à sa sortie : “Je me suis vraiment senti roulé dans la farine quand le jeu est sorti et qu’il est apparu évident que toute cette hype avait été construite sur des mensonges”.

“Je chie sur les menteurs et les gens qui ne voient pas de problème avec le fait de tromper ouvertement les autres. Je pense que nous devrions tous être d’accord avec le fait que ce n’est pas tolérable” — Thomas Mahler

Sorti plus récemment, Cyberpunk 2077 en a aussi pris pour son grade: “Vu qu’il était créé par les mecs derrière Witcher 3, il allait forcément être bon. CD Projekt RED a réuni tout ce qui avait marché pour Molyneux et Murray et s’en est donné à cœur joie. […] Ils se sont arrêtés juste avant d’affirmer que leur jeu allait soigner du cancer. Cette stratégie a mené à un total sensationnel de 8 millions de précommandes.[…] Le produit final était une fraction de ce que les développeurs avaient promis”. Une colère pour le moins inattendue, qui a eu le mérite d’énormément faire réagir les internautes, certains soulignant notamment les problèmes techniques dont souffraient également les jeux Ori à leur sortie. Ni CD Projekt ni les personnes citées dans le message de Thomas Mahler n’ont pour le moment réagi à ces accusations. De son côté, la plateforme ResetERA a décidé de clore le topic pour éviter tout débordement.