Seul, confiné : une web-série sur le confinement sur Youtube

Entre le film d’horreur et la sitcom, la série Seul, confiné s’apprête à tirer sa révérence. Imaginée par Alex Puftin sur Youtube, elle suit les aventures d’un comique kidnappé lors du confinement.

En confinement, il y a ceux qui ont regardé l’intégralité du catalogue Netflix et ceux qui se sont lancés dans des projets artistiques. C’est le cas d’Alex Puftin, un comique et réalisateur qui officie sur Youtube. Depuis novembre dernier, il diffuse une série d’un nouveau genre et explore les méandres du confinement avec humour. La série, qui n’est pas sans rappeler la saga SAW, relate les aventures d’un humoriste, séquestré par un internaute dont les parents sont mort du Covid-19. Désormais captif, il a 24 heures pour faire rire son ravisseur s’il veut espérer pourvoir se sortir de ce mauvais pas. Scénarisée, tournée, montée et jouée par le comédien, la série Seul, confiné mise un format ultra-court pour séduire son public. Il confie « mon point de départ a été une situation vécue : on m’a menacé de mort sur Internet pour avoir diffusé un sketch. »

Un final ce soir à 21h30

Il diffusera le dernier épisode de sa série, qui aura nécessité pas moins de 8 mois de travail, ce soir à 21h30 en live sur YouTube. Il revient dans un communiqué de presse sur les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans cette aventure. « Comme beaucoup de monde, la pandémie m’a scié les pattes. J’ai alors eu l’envie de me lancer dans un projet passionnant pour m’évader, mais aussi pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur. » Alex Puftin n’est d’ailleurs pas le seul artiste à s’être inspiré du confinement pour une fiction. Sur Amazon, Michael Bay a produit un film qui nous plonge dans le futur alors que le Covid a évolué et que seules les personnes immunisées ont le droit de vivre une vie normale. On retrouve K.J Apa (Riverdale), Sofia Carson (Feel the Beat) et Demi Moore (Ghost) au casting de SongBird.