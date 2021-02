Voici la plus petite console de jeux vidéo fonctionnelle au monde

L’Arduboy Nano mesure moins de 3 centimètres et permet de jouer à des jeux en 8-Bits.

Kevin Bates avait déjà fait parler de lui il y a quelques années lorsqu’il avait créé une carte professionnelle sur laquelle on pouvait jouer à des jeux vidéo. Le concept avait tellement bien marché qu’il avait quitté son travail afin de travailler sur une version commercialisable, qu’il avait appelé l’Arduboy. Il revient aujourd’hui avec un projet encore plus fou : un clone de Game Boy qui ne mesure que deux petits centimètres et demi environ. C’est une console qu’il décrit lui même comme « un système de jeu pour fourmis ». Elle peut se tenir debout sur une pièce de 25 cents américains sans pour autant la recouvrir complètement. La console s’appelle l’Arduboy Nano.

Même si le monde est désormais rempli de consoles miniatures, parfois à attacher sur un porte-clé, ou encore des mini bornes d’arcades, aucune n’avait jamais repoussé la limite de la miniaturisation à ce point. Non seulement il est tout petit, mais ce clone de Game Boy est en plus jouable, comme en témoigne la vidéo de son créateur. Le résultat est assez impressionnant quand on voit avec quelle facilité il arrive à jouer à cette console portable miniature.

Du côté de la technologie de cette console, elle dispose d’un écran 0,49 pouces et est alimentée par une minuscule batterie au lithium. Sa charge complète vous permet environ une heure de jeu. Toutes les pièces extérieures, à savoir la coque en 3 parties ainsi que les boutons, ont été fabriqués avec une imprimante 3D. Puisque son premier projet, l’Arduboy, a finalement été commercialisé, il se pourrait bien que Kevin Bates puisse réserver le même sort à l’Arduboy Nano si un nombre important de personnes venait à s’intéresser au projet. Encore faut-il se faire à la prise en main d’un tel appareil…