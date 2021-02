Spin, filiale de Ford, lance des trottinettes téléguidées

Adoptées par de nombreux citadins, les trottinettes électriques sont aussi une plaie pour les piétons.

Pour lutter contre l’encombrement des trottoirs, la filiale de Ford : Spin, développe des trottinettes électriques qui peuvent aller à la rencontre de l’utilisateur.

Les trottinettes électriques proposées par Bird, Lime ou encore Spin ont révolutionné la mobilité urbaine. Cette alternative, qui se veut plus écologique que les transports individuels classiques s’accompagne en revanche de quelques inconvénients, dont l’encombrement des trottoirs. Nombreux sont les utilisateurs qui les déposent un peu n’importe où sans se soucier des piétons. Pour lutter contre ce phénomène, et assurer une bonne cohabitation des divers moyens de transport urbains, Spin a développé une trottinette nouvelle génération qui se veut plus sûre et plus facile à utiliser. La filiale de Ford s’est alliée à Segway pour construire ses S-200 qui disposent de trois roues, pour plus de stabilité, et peuvent être déplacées à distance. Grâce à la géolocalisation, des opérateurs peuvent les manier pour les ranger dans les endroits prévus à cet effet ou simplement les replacer correctement sur le trottoir pour ne pas gêner la circulation. Dans une vidéo, la firme explique « cela veut dire que nous pouvons les repositionner lorsqu’elles bloquent le passage sur un trottoir ou à une rampe d’accès pour les personnes handicapées. » Elles seront testées dans un premier temps à Boise, dans l’Idaho, avant d’être exportées un peu partout dans le monde.

Des trottinettes à la demande

La firme veut aller encore plus loin en améliorant sa technologie pour faciliter l’accès aux trottinettes pour les citadins. Elle veut conduire automatiquement les dispositifs jusqu’aux clients et à la demande. Elles ne pourront pas dépasser les 5 km/heure, mais cela pourra permettre d’économiser un peu de temps lorsqu’elles se trouvent trop loin de vous par exemple. Il suffira donc de la commander grâce à l’application et de patienter jusqu’à l’arrivée de votre carrosse sur le bord du trottoir, un peu à la manière d’un VTC. Reste à voir désormais où et quand Spin prévoit de développer son offre et si cela rassurera les municipalités encore frileuses en France. L’un des principaux arguments avancés par les villes qui refusent d’accueillir des services du genre est l’encombrement de la voie publique et la difficile cohabitation entre les véhicules et les piétons.