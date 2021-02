Disney : le court-métrage interactif « Baymax Dreams » est sur GeForce Now

Alors que le Sundance Film Festival est annulé, Disney dévoile un court métrage autour de Baymax, l’adorable robot du film Les Nouveaux Héros sorti en 2013, disponible dès maintenant sur GeForce Now.

GeForce Now est un service proposé par NVIDIA et est habituellement utilisé pour le streaming de jeux vidéo. Mais cette fois, Disney donne la possibilité aux utilisateurs de GeForce Now de visionner un court-métrage interactif intitulé « Baymax Dreams of Fred’s Glitch », ce qui se traduit par Baymax rêve du glitch de Fred. Il fait partie de la programmation du Sundance Film Festival, annulé cette année en raison des conditions sanitaires. À travers ce court-métrage, Disney veut explorer les différentes manières de transmettre et de raconter une histoire.

Disney a choisi d’utiliser les GPU RTX de chez NVIDIA pour donner vie à cette expérience inédite. L’entreprise a décidé de collaborer avec NVIDIA, leader de l’informatique, pour des raisons pratiques et de performance. Kaki Navarre, Directeur de la technologie de contenu chez Disney s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet : « Disney possède les meilleurs conteurs d’histoires au monde. En adoptant de nouvelles technologies et méthodes, tels que les GPU RTX de NVIDIA et le streaming interactif qu’offre GeForce NOW, nous pouvons libérer ces créateurs de contenu des limites de traitement des appareils des utilisateurs. »

Dans ce court-métrage, Baymax se retrouve infecté par un glitch qui doit être réparé par vos soins et ceux de Fred. La particularité de ce court-métrage est qu’il se présente comme un mini-jeu narratif dans lequel vous choisissez l’ordre des actions à effectuer. S’il se présente comme une série de QTE, des petites actions à effectuer dans un temps imparti, le principe est en réalité un peu plus compliqué que ça. Le déroulement de l’histoire et le comportement des autres personnages dépendent aussi du temps que vous mettez à effectuer certaines actions, à réfléchir et même de l’efficacité de l’action que vous aurez choisi d’effectuer.