Snapchat Spotlight atteint déjà les 100 millions d’utilisateurs

Le succès est déjà au rendez-vous pour Spotlight. L’application, largement inspirée de TikTok, atteint les 100 millions d’utilisateurs dans le monde, annonce Snapchat lors de la présentation des résultats financiers du groupe.

La stratégie de Snapchat a été payante. En novembre dernier, la firme lançait Spotlight, une fonctionnalité pour concurrencer TikTok sur son propre terrain. Directement incorporée dans l’application-mère, l’outil permet le partage et le visionnage de vidéos verticales. À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers, le groupe vient d’annoncer que Spotlight avait atteint les 100 millions d’utilisateurs après seulement deux mois d’existence. Le PDG Evan Spiegel a expliqué « Nous enregistrons en moyenne plus de 175 000 soumissions de vidéos par jour, en partie grâce à notre programme d’encouragement pour les créateurs, où nous distribuons plus d’un million de dollars par jour aux vidéos les plus performantes ». Une stratégie qui fait ses preuves et qui sera poursuivie pendant encore quelque temps selon l’entreprise. « Continuera à soutenir le lancement de Spotlight avec notre fond de création afin de tirer parti de l’élan que nous constatons avec cette nouvelle plateforme passionnante. » En revanche, elle n’indique pas si c’est le modèle financier qui sera adopté complètement à l’avenir. On peut en effet imaginer que ce soit uniquement temporaire et destiné à donner un coup de pouce à Spotlight.

La mise à jour d’iOS 14 inquiète Snapchat

Au cœur de la guerre ouverte entre Apple et Facebook, la nouvelle mise à jour d’iOS 14 inquiète les différents éditeurs d’applications. Elle vise à rendre plus difficile l’affichage de publicité ciblée pour les utilisateurs des appareils de la marque à la pomme, en demandant à chaque instant la permission pour l’utilisation de trackers. Les nouvelles mesures de confidentialité d’Apple menacent les revenus de Snapchat qui s’inquiète de la situation dans sa conférence. Elle explique que cela pourrait représenter un « risque » pour ses activités qui reposent essentiellement sur la publicité. Elle se targe tout de même d’avoir amassé pas moins de 911 millions de dollars pour le dernier trimestre, soit une augmentation de 62% par rapport à l’année 2019.