Razer dévoile un hub Thunderbolt 4 et un support pour laptop

Razer vient d’annoncer l’arrivée de nouveaux accessoires bureautiques dotés de LED, comme on pouvait s’en douter. Il y a une station d’accueil dotée de 10 ports et un support pour ordinateurs portables.

Razer a dévoilé le station d’accueil Thunderbolt 4 Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma, et elle dispose de tous les ports dont vous pouvez rêver. Sur le devant il y a un lecteur de carte UHS-II SD, une prise audio jack 3,5mm et un port USB Type-C Thunderbolt 4 fournissant une puissance jusqu’à 90 watts. À l’arrière de l’appareil se trouvent trois autres ports USB Type-C Thunderbolt 4, une prise Ethernet, trois ports USB Type-A. La sortie d’écran permet de connecter jusqu’à deux écrans 4K à 60 Hz ou un seul écran 8K à 30 Hz. Vous l’aurez compris, le point fort de cet appareil est la polyvalence alliée à la puissance.

Cette station d’accueil est compatible avec Windows 10, macOS et les Mac M1 et est aussi rétrocompatible avec le Thunderbolt 3. L’appareil dispose aussi d’un éclairage LED Razer Chroma RGB, la petite touche indissociable des produits Razer. Il dispose d’environ « 16,8 millions de couleurs et une vaste gamme d’effets lumineux ». Comme les autres appareils disposant de cette technologie, vous pouvez synchroniser ou changer les lumières grâce à l’application Razer Synapse. Cette station d’accueil est disponible sur le site de Razer pour 329,99 euros. Au moment où ces lignes sont écrites, elle est en rupture de stock mais vous pouvez toujours créer une alerte.

Avec la station d’accueil, Razer a aussi dévoilé un nouveau support pour ordinateur portable, le Razer Laptop Stand Chroma V2. Lui aussi doté d’un éclairage LED, il dispose de plusieurs ports USB Type-C, USB Type-A et d’un port HDMI. Il peut prendre en charge deux écrans et est compatible avec les ordinateurs portables de 12 à 17 pouces. Il est affiché sur le site à 129,99 euros et est lui aussi en rupture de stock.