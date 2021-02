Le PDG de Huawei veut s’entretenir avec Joe Biden

Business Par Julie Hay le 09 février 2021 à 15h00

Le fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, veut apaiser les tensions entre son entreprise et le gouvernent américain. S’adressant aux médias internationaux pour la première fois depuis un an, il a exprimé sa volonté de s’entretenir avec le Président Joe Biden.