Twitter envisage de proposer une version payante de son application

Twitter va-t-il devenir payant ? Selon Bloomberg, la firme explorerait l’idée d’un abonnement payant pour accéder à de nouvelles fonctionnalités. Le but pour Twitter : diversifier ses sources de revenus.

Longtemps légende urbaine, le Twitter payant pourrait bientôt devenir une réalité. Si le réseau social est actuellement disponible gratuitement et repose sur les revenus publicitaires, la firme envisage de repenser son modèle économique. Selon Bloomberg, le réseau social espère à terme proposer un abonnement Premium et ainsi faire profiter les utilisateurs payants de nouvelles fonctionnalités. L’été dernier, la firme avait d’ailleurs lancé un sondage et demandé aux internautes s’ils seraient prêts à payer pour bénéficier de nouveaux outils comme par exemple la possibilité de publier des vidéos plus longues, d’obtenir des badges ou d’annuler l’envoi d’un message. Lors de la présentation des résultats du second semestre 2020, Jack Dorsey avait expliqué : « Nous pensons qu’il existe un monde où l’abonnement est complémentaire. On peut également imaginer un travail visant à aider les gens à gérer les paywalls. Nous avons une petite équipe qui explore nos options ».

Tweetdeck pourrait devenir payant

Parmi les pistes explorées par Twitter, on retrouve notamment une version payante de son application Tweetdeck. Elle permet déjà aux professionnels de bénéficier de certaines fonctionnalités plus avancées. Bloomberg a noté que l’un des projets de recherche autour des abonnements portait le nom de code « Rogue One » et qu’un autre impliquait l’idée d’un « pourboire » à verser pour accéder à des contenus exclusifs. Pour l’instant, le réseau social préfère rester discret et annonce que ces nouveautés ne devraient pas arriver tout de suite. Bruce Falck, chef de produit des revenus chez Twitter, confie à TechCrunch : « augmenter la durabilité des revenus est notre objectif principal. Vous nous verrez continuer à rechercher et expérimenter des moyens de diversifier davantage nos revenus, au-delà des publicités, en 2021 et plus tard ». Il précise en revanche ne pas prévoir « de revenus significatifs attribuables à ces opportunités en 2021″.