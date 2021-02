Tesla investit 1,5 milliards de dollars dans le Bitcoin, avant Apple ?

Après avoir contribué à faire bondir le cours du Bitcoin en modifiant sa bio sur Twitter, Elon Musk indique que sa société Tesla a investi près de 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie, qui atteint de ce fait des nouveaux records.

Il y a quelques jours, le big boss de Tesla, Elon Musk, modifiait sa description sur Twitter pour y inscrire #bitcoin. Immédiatement, les cours de la cryptomonnaie se sont envolés, passant de 25 000 euros le 27 janvier à 31 200 euros le 3 février, après la mise à jour de sa bio sur Twitter. Quelques jours plus tard, on apprend dans un document adressé à la SEC — gendarme de la Bourse américaine — que sa société Tesla a investi pas moins de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Le but de la manoeuvre : diversifier ses sources de liquidités afin de pouvoir rémunérer plus généreusement ses actionnaires, une décision qui a été approuvée par le conseil d’administration de l’entreprise. Ce n’est pas tout, puisque Tesla a également précisé que cette cryptomonnaie pourrait bientôt servir à acheter ses véhicules électriques, sans toutefois préciser de date.

Suite à cette annonce, le bitcoin a connu un nouveau rebond, jusqu’à atteindre les 48 192,10 dollars ce mardi à 7h avant de s’affaisser légèrement, soit son plus haut taux historique. Cette démarche de Tesla pourrait d’ailleurs être suivie par un certain… Apple. C’est en tout cas ce qu’indique RBC Capital Markets, une banque d’investissement mondiale, qui aurait suggéré à la firme californienne de se pencher sur le bitcoin, notamment en diversifiant ses liquidités comme l’a fait Tesla. Ils imaginent que la firme pourrait même développer un portefeuille de cryptomonnaie dans Apple Pay afin de permettre aux utilisateurs de payer en Bitcoin, tout en investissant pas moins de 5 milliards de dollars dans la cryptomonnaie. En faisant cela, Apple « pourrait immédiatement gagner des parts de marché et perturber l’industrie » expliquait la note de RBC. Cette stratégie pourrait par ailleurs gagner de nombreuses entreprises, qui pourraient décider une à une d’investir une partie de leurs bénéfices dans les cryptomonnaies, ce qui permettrait au Bitcoin de grimper davantage et de se stabiliser, tandis que son cours est aujourd’hui particulièrement volatile.