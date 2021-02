Le plan de TikTok pour permettre aux créateurs de monétiser leurs contenus

D’après le Financial Times, TikTok envisagerait de permettre à ses utilisateurs d’introduire des liens vers des produits dans leurs vidéos, leur permettant de toucher une commission.

TikTok envisagerait de nouvelles manières permettant aux créateurs de monétiser leurs contenus. Selon le Financial Times, l’application de courtes vidéos pourrait prochainement se doter d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux créateurs de partager des liens affiliés vers des produits dans leurs vidéos, avec une commission à la clé. Les créateurs n’auront donc plus besoin de prendre contact directement avec les marques. Celles-ci pourront directement bénéficier des outils nécessaires afin de proposer leurs produits sur la plateforme. TikTok aurait déjà développé un partenariat avec Shopify, l’un des fournisseurs d’infrastructures en commerce électronique les plus réputés, et aurait même signé un accord majeur avec une grande agence de publicité, affirme le Financial Times. Cette initiative est dans la lignée des nombreux tests effectués par TikTok ces dernières années, dont la possibilité d’introduire une URL sur sa page de profil à partir d’un certain nombre d’abonnés. Avec ces liens affiliés, TikTok espère damner le pion au groupe Facebook, qui a introduit une nouvelle catégorie « Acheter » particulièrement controversée à Instagram.

YouTube commencerait à déployer son format court

Dans le même temps, YouTube commence à se réveiller face à la progression insensée de TikTok. D’après Slash Gear, certains créateurs sur YouTube commencent à voir l’apparition d’un nouveau bouton dans l’application leur permettant de créer une courte vidéo de 15 secondes avec de la musique, ou de l’importer depuis leur galerie. On y retrouverait même un outil de montage intégré semblable à TikTok et sur lequel on peut ajouter du texte à sa vidéo, de la musique, etc. Comme le note Slash Gear, il semblerait que les utilisateurs qui habitent en Inde soient principalement concernés, mais il y aurait certaines exceptions qui laisseraient penser que YouTube pourrait bien déployer cette fonctionnalité à plus grande échelle dans les mois à venir.