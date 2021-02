Android : désinstallez d’urgence cette application, elle abrite un malware !

L’application avait beau être vérifiée et même présente sur le Google Play Pass, elle abritait en réalité un adware depuis une mise à jour survenue au mois de décembre de l’année dernière. Désinstallez-là au plus vite !

Elle a été téléchargée près de 10 millions de fois sur des smartphones Android, sauf qu’elle cache un malware. Selon les chercheurs en cybersécurité de Malwarebytes, l’application Barecode Scanner, qui était disponible librement sur le Play Store de Google et même estampillée Google Play Pass, se serait transformée en véritable nid à malware depuis une mise à jour datant de début décembre. L’éditeur de l’application, Lavabird, aurait alors ajouté du code malveillant à l’application lui permettant d’afficher des publicités non désirées sur le smartphone sur lequel elle est installée. L’application se mettait alors à ouvrir d’elle-même le navigateur de votre smartphone pour y diffuser des publicités. En résumé : l’application se serait transformé en adware, avec tous les risques que cela comporte autant pour vos données personnelles que pour votre expérience en navigation web.

Pourquoi ce changement si brusque, pour cette application qui était pourtant vérifiée par Google Protect et qui n’était qu’un simple scanner de QR Code ? D’après Malwarebytes, l’application appartenait à un autre développeur par le passé, lequel était basé en Inde. Il n’y avait donc eu aucun problème jusqu’à ce que Lavabird reprenne les commandes, expliquent les chercheurs en sécurité de Malwarebytes. Forcément, c’est un cas encore plus complexe à détecter pour Google, puisque l’application était jugée comme étant fiable depuis plusieurs années.

Heureusement, Barecode Scanner a été retiré du Play Store de Google. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas toujours se trouver sur votre smartphone, puisqu’elle a été téléchargée près de 10 millions de fois. Pour la désinstaller totalement, il faudra donc retrousser vos manches et vous rendre dans les réglages de votre appareil, dans la section listant toutes les applications installées. Si Barcode Scanner s’y trouve, on vous invite évidemment à la supprimer au plus vite. C’est également l’occasion de vérifier si d’autres applications considérées comme malveillantes ne s’y trouvent pas, comme nous les listons ici ou là.